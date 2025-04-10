Зеленский: Мелони будет делать все для предоставления Украине 5-й статьи НАТО 10.04.2025, 5:53

Это необходимо для гарантий безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что премьер-министр Италии Джорджия Мелони поддерживает идею распространения на Украину действия пятой статьи НАТО в определенном формате. По его словам, она готова прилагать максимум усилий, чтобы такая модель начала работать.

«У нас есть вопрос гарантий безопасности. Я думаю, что Джорджия имеет свой взгляд на это. И она выступает за то, чтобы Украине дали в том или ином формате пятую поправку. Это ее идея. Я считаю, что это очень непросто. И я знаю, что она будет делать все, чтобы такой формат сработал», — сказал Зеленский на встрече с журналистами, пишет «Интерфакс-Украина».

Президент сообщил, что премьер-министр считает более целесообразным и безопасным для Украины вариант применения пятой статьи НАТО, чем размещение военного контингента. По словам главы государства, этот формат может стать частью будущих гарантий безопасности, и его стоит обсуждать.

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