Лига чемпионов: «Барселона» разгромила «Боруссию»
- 10.04.2025, 0:00
Левандовский оформил дубль.
Завершился первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встречались каталонская «Барселона» и дортмундская «Боруссия». Встреча проходила на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне (Испания). Победу в матче одержали хозяева со счетом 4:0.
На 25-й минуте счет во встрече открыл полузащитник «Барселоны» Рафинья с передачи Пау Кубарси. На 48-й минуте Роберт Левандовский удвоил преимущество хозяев с передачи Рафиньи. На 66-й минуте встречи Левандовский оформил дубль с передачи Фермина Лопеса Мартина. На 77-й минуте Ламин Ямаль с передачи Рафиньи забил четвертый гол хозяев.
В другом матче «ПСЖ» дома одержал победу со счетом над «Астон Виллой» – 3:1.
Счет в матче был открыт на 35-й минуте, отличился полузащитник «Астон Виллы» ч Морган Роджерс. На 39-й минуте Дезире Дуэ сравнял счет. На 49-й минуте Хвича Кварацхелия вывел хозяев вперед. На 90+2-й минуте Нуну Мендеш забил третий мяч в ворота гостей.