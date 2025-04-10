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Трамп объяснил паузу в пошлинах беспокойством людей

  • 10.04.2025, 0:04
Трамп объяснил паузу в пошлинах беспокойством людей

Президент США на 90 дней оставил их на уровне 10% для десятков стран.

Американский президент Дональд Трамп объяснил паузу в ведении пошлин до 50% чрезмерной обеспокоенностью граждан, сообщает The New York Times.

«Я подумал, что люди стали выходить за рамки. Они стали чересчур паникующими. Они стали немного бояться», — заявил президент. Трамп также назвал «довольно мрачной» ситуацию на рынке после его решения о введении пошлин.

Отвечая на вопрос о своем заявлении, что введение пошлин откладываться не будет, американский президент сказал: «Нужно иметь гибкость. Я мог бы сказать — вот стена, и я собираюсь пройти сквозь эту стену, я собираюсь пройти сквозь нее, несмотря ни на что. Однако вы не сможете пройти сквозь стену. Иногда вам нужно иметь возможность пройти под стеной, вокруг стены или через стену».

Министр финансов США Скотт Бессент, выступая перед американской ассоциацией банкиров, назвал Китай «самым большим нарушителем» в истории.

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