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Левандовский установил бомбардирский рекорд Лиги чемпионов

  • 10.04.2025, 6:21
Левандовский установил бомбардирский рекорд Лиги чемпионов
Роберт Левандовский

Поляк стал первым игроком в истории ЛЧ, забившим 10 и больше голов в одном розыгрыше за три разных клуба.

Форвард «Барселоны» Роберт Левандовский отличился в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии».

36-летний поляк отличился на 48-й и 66-й минутах.

По данным Opta, Левандовский стал первым в истории игроком, забившим десять или более мячей в одном розыгрыше Лиги чемпионов за три разных клуба. Прежде он делал это во времена выступления за «Баварию» и все ту же «Боруссию».

Роберт Левандовский представляет цвета «Барселоны» с 2022 года. В «Баварии» футболист играл с 2014 по 2022 год, а в «Боруссии» – с 2010 по 2014.

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