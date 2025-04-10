Левандовский установил бомбардирский рекорд Лиги чемпионов
- 10.04.2025, 6:21
Поляк стал первым игроком в истории ЛЧ, забившим 10 и больше голов в одном розыгрыше за три разных клуба.
Форвард «Барселоны» Роберт Левандовский отличился в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии».
36-летний поляк отличился на 48-й и 66-й минутах.
По данным Opta, Левандовский стал первым в истории игроком, забившим десять или более мячей в одном розыгрыше Лиги чемпионов за три разных клуба. Прежде он делал это во времена выступления за «Баварию» и все ту же «Боруссию».
Роберт Левандовский представляет цвета «Барселоны» с 2022 года. В «Баварии» футболист играл с 2014 по 2022 год, а в «Боруссии» – с 2010 по 2014.