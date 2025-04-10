Трамп: Израиль станет лидером в случае военной операции против Ирана 10.04.2025, 7:36

Если стороны не достигнут соглашения по ядерной программе.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль может возглавить потенциальную военную операцию против Ирана, если стороны не достигнут соглашения по ядерной программе.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Американский лидер в ответ на вопрос журналистов в Овальном кабинете о возможности использовать военные средства против Ирана, если Тегеран не согласится на ядерную сделку, заверил, что «если для этого нужны военные средства, у нас они будут».

«Израиль, очевидно, будет очень втянут в это - он будет лидером», - сказал глава Белого дома.

Таким образом Трамп, возможно, впервые открыто угрожал ударом Ирану со стороны Израиля, не говоря уже об ударе под руководством еврейского государства.

Также Трамп добавил, что «нами никто не руководит - мы делаем то, что хотим делать».

Он также заявил, что США «несомненно» применят военную силу против Ирана, если это будет необходимо, и что он имеет некий график, сколько времени это займет. Согласно сообщениям, Трамп дает на этот процесс два месяца.

Президент США рассказал, что запланированный на субботу саммит в Омане является «началом» процесса. Его посланник на Ближнем Востоке Стив Уиткофф будет представлять США, а Иран - министр иностранных дел Аббас Арагчи.

По словам Трампа, переговоры будут прямыми, а Иран заявил, что они будут проходить через посредника.

«У нас есть немного времени, но у нас его немного, потому что мы не позволим им иметь ядерное оружие. Мы позволим им процветать. Я хочу, чтобы они процветали. Я хочу, чтобы Иран был великим. Единственное, чего они не могут иметь, это ядерное оружие. Они это понимают», - подчеркнул президент США.

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