В Киеве сбивают российские «шахеды»: прозвучали взрывы 10.04.2025, 7:40

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В столице Украины вспыхнули пожары, есть разрушения.

Российские оккупационные войска осуществили массированную атаку дронами типа «шахед» по Киеву, в результате чего в столице произошли возгорания зданий и разрушения домов.

Об атаке вражеских беспилотников сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

«В результате падения обломков произошло возгорание на 4 этаже четырехэтажного дома в Подольском районе столицы», — написал Кличко в половине 11 вечера.

Через 40 минут после этого пожар в доме локализовали.

В то же время уже после полуночи обломки «шахедов» упали на территорию складских помещений в Голосеевском районе столицы.

«Вследствие падения обломков сбитого БпЛА зафиксировано возгорание в нежилой застройке в Голосеевском районе», — отметили в Киевской городской военной администрации.

В социальных сетях появились также фото с пожаром.

Кроме того, в половине первого ночи в КГВА сообщили о том, что в Дарницком районе Киева в результате падения обломков разрушено частное здание.

«Предварительно заблокирован человек. На место направляются спасатели», — отметили в КГГА.

На момент публикации материала информации о погибших в результате российской атаки не было.

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