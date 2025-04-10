закрыть
10 апреля 2025, четверг, 8:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Киеве сбивают российские «шахеды»: прозвучали взрывы

  • 10.04.2025, 7:40
  • 1,120
В Киеве сбивают российские «шахеды»: прозвучали взрывы

В столице Украины вспыхнули пожары, есть разрушения.

Российские оккупационные войска осуществили массированную атаку дронами типа «шахед» по Киеву, в результате чего в столице произошли возгорания зданий и разрушения домов.

Об атаке вражеских беспилотников сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

«В результате падения обломков произошло возгорание на 4 этаже четырехэтажного дома в Подольском районе столицы», — написал Кличко в половине 11 вечера.

Через 40 минут после этого пожар в доме локализовали.

В то же время уже после полуночи обломки «шахедов» упали на территорию складских помещений в Голосеевском районе столицы.

«Вследствие падения обломков сбитого БпЛА зафиксировано возгорание в нежилой застройке в Голосеевском районе», — отметили в Киевской городской военной администрации.

В социальных сетях появились также фото с пожаром.

Кроме того, в половине первого ночи в КГВА сообщили о том, что в Дарницком районе Киева в результате падения обломков разрушено частное здание.

«Предварительно заблокирован человек. На место направляются спасатели», — отметили в КГГА.

На момент публикации материала информации о погибших в результате российской атаки не было.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кремль зеркалит собственные преступления и размывает правду
Кремль зеркалит собственные преступления и размывает правду Петр Олещук
Гроза на горизонте
Гроза на горизонте Герман Обухов
Залужный может стать во главе европейских вооруженных сил
Залужный может стать во главе европейских вооруженных сил Андрей Санников
Культурная идентичность в эпоху беспамятства
Культурная идентичность в эпоху беспамятства Леонид Невзлин