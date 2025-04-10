В Киеве сбивают российские «шахеды»: прозвучали взрывы
- 10.04.2025, 7:40
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В столице Украины вспыхнули пожары, есть разрушения.
Российские оккупационные войска осуществили массированную атаку дронами типа «шахед» по Киеву, в результате чего в столице произошли возгорания зданий и разрушения домов.
Об атаке вражеских беспилотников сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.
«В результате падения обломков произошло возгорание на 4 этаже четырехэтажного дома в Подольском районе столицы», — написал Кличко в половине 11 вечера.
Через 40 минут после этого пожар в доме локализовали.
В то же время уже после полуночи обломки «шахедов» упали на территорию складских помещений в Голосеевском районе столицы.
«Вследствие падения обломков сбитого БпЛА зафиксировано возгорание в нежилой застройке в Голосеевском районе», — отметили в Киевской городской военной администрации.
В социальных сетях появились также фото с пожаром.
Кроме того, в половине первого ночи в КГВА сообщили о том, что в Дарницком районе Киева в результате падения обломков разрушено частное здание.
«Предварительно заблокирован человек. На место направляются спасатели», — отметили в КГГА.
На момент публикации материала информации о погибших в результате российской атаки не было.