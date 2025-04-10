Минфин США оправдал поднятие пошлин для Китая до 125% 10.04.2025, 7:47

Китай является «самой несбалансированной экономикой».

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Китай противопоставляет себя остальному миру, тогда как Вашингтон снижает пошлины для союзников и повышает для Пекина.

Об этом сообщает Fox Business.

При этом руководитель Минфина США не считает, что Вашингтон ведет против Китая торговую войну.

«Китай является самой несбалансированной экономикой в истории современного мира», - сказал Бессент журналистам в среду.

По его словам, китайская сторона «является крупнейшим источником торговых проблем США и действительно является проблемой для остального мира».

В общении с представителями СМИ 9 апреля Бессент отметил, что он «не называет это торговой войной, но я думаю, что Китай эскалирует».

«И президент Трамп очень смело ответил на это, и мы собираемся работать над решением проблемы с нашим торговым партнером», - добавил глава Минфина США.

.@SecScottBessent: "I'm not calling it a trade war — but I'm saying that China has escalated and President Trump responded very courageously to that." pic.twitter.com/vzsd0229a6 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 9, 2025

Вместе с тем Бессент заявляет, что более 75 стран связались с администрацией Трампа, чтобы поработать над поиском торгового решения, и он ожидает, что количество таких государств будет еще больше.

Стоит добавить, что министр торговли США Говард Лутник выразил похожие настроения и заявил, что Китай «отклонился» от других стран, отказавшись сесть за стол переговоров с США для заключения нового торгового соглашения.

«Мир готов работать с президентом Трампом, чтобы наладить глобальную торговлю, а Китай выбрал противоположное направление», - написал Лутник в среду в своем аккаунте в X (Twitter).

Напомним, что президент Дональд Трамп 9 апреля объявил, что он снизит недавно введенные взаимные пошлины для нескольких стран, а также объявил о немедленном повышении пошлин на китайские товары до 125%.

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