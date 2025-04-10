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«И это только одна Рязань»: видео показало масштаб потерь РФ в Украине

  • 10.04.2025, 7:56
  • 1,280
«И это только одна Рязань»: видео показало масштаб потерь РФ в Украине

Кадры впечатляют.

Россиянин снял на видео содержимое борта, который привез в Рязань «груз 200» из Украины. Масштаб потерь, которые несет российская армия в агрессии против Украины, впечатляет.

Кадры доступны на Telegram-канале «Украина 365».

В кадр попали многие десятки гробов, в которых из украинских фронтов домой возвращаются участники так называемой «движухи» Владимира Путина.

«Апрель, друзья. Снова в Рязани встречаем очередной борт с эвакуацией тел», — говорит мужчина на видео. Кадры прокомментировал российский Telegram-канал «Сеятель ветра».

«Очередное свидетельство драматических потерь российской армии в Украине. Видео апрельское. Продвижение ВС РФ на фронте почти остановилось, а «груз 200» так и продолжает ехать в регионы России в каком-то кошмарном количестве. Это только одна Рязань! То есть идет просто бессмысленная мясорубка без какого-либо результата. Фронт стоит, конвейер смерти работает. Зачем? Никто не может сказать», — отметил ресурс.

Точное количество ликвидированных российских военных в ходе агрессии против Украины неизвестно. В РФ эта информация засекречена. По данным украинского Генштаба, общие безвозвратные потери ВС РФ за три года войны составили более 927 тыс. человек. В эту цифру входят не только ликвидированные оккупанты, но и раненые, а также пропавшие без вести.

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