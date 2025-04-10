Попали в плен на первом задании: Зеленский показал видео допроса граждан Китая 4 10.04.2025, 8:12

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Китайцы были захвачены ВСУ в плен в разных районах.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в Сети кадры допроса двух китайских военнопленных. По их словам, они попали в плен к Вооруженным силам Украины уже во время первого задания. Сотрудники СБУ в ходе допроса установили, что оба воевали в составе войск России.

По словам Владимира Зеленского, на сегодняшний день достоверно известно о 150 гражданах Китая, которые воюют в составе Вооруженных сил РФ против Украины. Об этом президент Украины сообщил на своей странице в соцсети.

При этом он добавил, что на самом деле китайцев в армии Путина гораздо больше. Привлечение граждан другой страны к войне против Украины, по его словам, говорит о том, что Путин не собирается останавливаться и садиться за стол переговоров.

Как выяснилось, китайцы были захвачены в плен в разных районах. Одного пленили бойцы 157-й бригады возле Тарасовки, второго — бойцы 81-й бригады под Белогоровкой. Оба не были ранены в бою, однако им оказали необходимую медицинскую помощь.

Для проведения следственных мероприятий их доставили в киевский офис СБУ. По словам пленных, они якобы оказались в плену на своей первой боевой задаче. Один из них, 1991 года рождения, заявил, что его завербовали на войну против Украины представители РФ прямо в Китае. Он был безработным. В феврале уже находился в Москве, где подписал контракт с Министерством обороны РФ.

Другой, 1998 года рождения, прибыл в Россию в декабре 2024 года. Он подписал контракт, увидев объявления о наборе в армию в Интернете. Кроме того, его привлекла единовременная выплата в размере 2 млн рублей. Следственные действия в отношении граждан Китая все еще продолжаются.

Ранее один из пленных признался, что даже заплатил посреднику 300 тысяч рублей, чтобы попасть в российскую армию. Он очень хотел получить российское гражданство. Военную подготовку проходил на территории Луганской области. Инструктаж проводился при помощи жестов и переводчика в телефоне.

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