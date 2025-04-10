Белорус придумал, как покупать только «хорошие» доллары 7 10.04.2025, 8:16

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«Теперь только с фонариком у кассы».

Клиенты банков продолжают выяснять, как купить идеальную валюту. Мелкие купюры, как выяснилось, не панацея: коварную плесень можно найти и там. Белорус Тимофей утверждает, что нашел способ, как обезопасить себя от покупки долларов с плесенью, пишет «Онлайнер».

Мужчина говорит, что несколько лет покупал валюту в городе Каменец Брестской области.

— При покупке недвижимости проверил банкноты УФ-фонариком, из них 15 банкнот на сумму свыше 600 евро и 100 долларов вызвали подозрения. Отнес в банк проверить и не ошибся: деньги не приняли. Пришлось отправить в Европу. И это не первый случай со мной: 5 лет назад была такая же ситуация при покупке автомобиля, но там только три банкноты не взяли в банке, так же отправил в Европу. Теперь только с ультрафиолетовым фонарем у кассы проверяю каждую банкноту, — рассказывает читатель.

По его словам, ультрафиолетовый фонарик обошелся недорого, почти 13 рублей, и свечение на купюрах теперь легко заметить.

На вопрос, как реагируют кассиры на такую народную проверку, Тимофей лаконично отвечает: «По-разному».

Что банковские работники думают насчет клиентов с ультрафиолетовыми фонариками? Если коротко: мало просто удивить кассира, надо знать все нюансы проверки банкнот.

— Просто владеть инструментом мало: надо знать, какую информацию он дает и как ее трактовать.

Кассовых работников как раз обучают всем тонкостями и нюансам определения подлинности и платежности банкнот, а еще нужен постоянный практический опыт. У обычного человека такого опыта, как правило, нет.

Это, кстати, к вопросу о развороте детектора валют: можно ли развернуть его так, чтобы клиент увидел процесс проверки. Да, практически это возможно, но клиент не знает всех нюансов и не сможет определить, допустимое это свечение или нет. Кассир будет вынужден долго объяснять, что все в порядке.

Еще один белорус, Евгений, рассказывает, что в начале апреля снимал валюту с карты, кассир хотела выдать номиналом 100 долларов, но он попросил более мелкими купюрами, чтоб положить через cash-in на карту другого банка.

— Получил 8 купюр номиналом 50 долларов и 5 купюр по 20 долларов. В итоге через 30 минут при попытке положить на карту cash-in постоянно выплевывал купюры, пришлось обратиться к девушкам в кассе, которые отказали в приеме двух 20-долларовых купюр.

Повторная попытка загнать на карту с помощью железного ящика, увы, не увенчалась успехом.

— Нашли какое-то решение?

— Наверное, оставлю жалобу в Нацбанк, чтобы вменили банкам в обязанность устанавливать в лотки выдачи купюр лампы ультрафиолета для проверки не отходя от кассы.

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