закрыть
10 апреля 2025, четверг, 9:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорус придумал, как покупать только «хорошие» доллары

7
  • 10.04.2025, 8:16
  • 3,028
Белорус придумал, как покупать только «хорошие» доллары

«Теперь только с фонариком у кассы».

Клиенты банков продолжают выяснять, как купить идеальную валюту. Мелкие купюры, как выяснилось, не панацея: коварную плесень можно найти и там. Белорус Тимофей утверждает, что нашел способ, как обезопасить себя от покупки долларов с плесенью, пишет «Онлайнер».

Мужчина говорит, что несколько лет покупал валюту в городе Каменец Брестской области.

— При покупке недвижимости проверил банкноты УФ-фонариком, из них 15 банкнот на сумму свыше 600 евро и 100 долларов вызвали подозрения. Отнес в банк проверить и не ошибся: деньги не приняли. Пришлось отправить в Европу. И это не первый случай со мной: 5 лет назад была такая же ситуация при покупке автомобиля, но там только три банкноты не взяли в банке, так же отправил в Европу. Теперь только с ультрафиолетовым фонарем у кассы проверяю каждую банкноту, — рассказывает читатель.

По его словам, ультрафиолетовый фонарик обошелся недорого, почти 13 рублей, и свечение на купюрах теперь легко заметить.

На вопрос, как реагируют кассиры на такую народную проверку, Тимофей лаконично отвечает: «По-разному».

Что банковские работники думают насчет клиентов с ультрафиолетовыми фонариками? Если коротко: мало просто удивить кассира, надо знать все нюансы проверки банкнот.

— Просто владеть инструментом мало: надо знать, какую информацию он дает и как ее трактовать.

Кассовых работников как раз обучают всем тонкостями и нюансам определения подлинности и платежности банкнот, а еще нужен постоянный практический опыт. У обычного человека такого опыта, как правило, нет.

Это, кстати, к вопросу о развороте детектора валют: можно ли развернуть его так, чтобы клиент увидел процесс проверки. Да, практически это возможно, но клиент не знает всех нюансов и не сможет определить, допустимое это свечение или нет. Кассир будет вынужден долго объяснять, что все в порядке.

Еще один белорус, Евгений, рассказывает, что в начале апреля снимал валюту с карты, кассир хотела выдать номиналом 100 долларов, но он попросил более мелкими купюрами, чтоб положить через cash-in на карту другого банка.

— Получил 8 купюр номиналом 50 долларов и 5 купюр по 20 долларов. В итоге через 30 минут при попытке положить на карту cash-in постоянно выплевывал купюры, пришлось обратиться к девушкам в кассе, которые отказали в приеме двух 20-долларовых купюр.

Повторная попытка загнать на карту с помощью железного ящика, увы, не увенчалась успехом.

— Нашли какое-то решение?

— Наверное, оставлю жалобу в Нацбанк, чтобы вменили банкам в обязанность устанавливать в лотки выдачи купюр лампы ультрафиолета для проверки не отходя от кассы.

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кремль зеркалит собственные преступления и размывает правду
Кремль зеркалит собственные преступления и размывает правду Петр Олещук
Гроза на горизонте
Гроза на горизонте Герман Обухов
Залужный может стать во главе европейских вооруженных сил
Залужный может стать во главе европейских вооруженных сил Андрей Санников
Культурная идентичность в эпоху беспамятства
Культурная идентичность в эпоху беспамятства Леонид Невзлин