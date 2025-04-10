закрыть
10 апреля 2025, четверг, 9:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Forbes: ВСУ сравняли с землей бункер с офицерами РФ

3
  • 10.04.2025, 8:19
  • 4,430
Forbes: ВСУ сравняли с землей бункер с офицерами РФ

Такая тактика может нивелировать преимущество россиян в живой силе.

Украинский истребитель поразил российский командный бункер в Херсонской области, уничтожив штаб 81-го самоходно-артиллерийского полка РФ. Такие удары деморализуют российских оккупантов и лишают их четкого командования, пишет Forbes.

По данным Генштаба ВСУ, в результате этого удара погибло около 30 российских военных из командного состава. После удара украинский дрон зафиксировал, как уцелевшие пытались разбирать завалы вручную.

«Такие удары лишают четкого управления вражеские силы, а также значительно деморализуют личный состав. Нет руководства - нет высадки на наши острова», - отметил украинский блогер «Соняшник».

Это уже второй удар авиации ВСУ по российским бункерам в регионе за последние дни. 31 марта МиГ-29 нанес удар американской GBU-62 по бывшему советскому бункеру, который использовала российская командная группа.

81-й полк относится к 70-й мотострелковой дивизии, которая входит в 18-ю общевойсковую армию РФ. Эти силы обеспечивают огневое преимущество России на левом берегу Днепра.

Несмотря на возможную подготовку РФ к наступлению, украинские силы в Херсоне ограничены. Военное командование сосредотачивает основные силы на востоке. Оборону региона держат 34-я, 39-я и 40-я бригады морской пехоты, вооруженные преимущественно легкой техникой.

Разрушение командных пунктов позволяет ВСУ компенсировать численное превосходство врага. Потеря командиров деморализует войска и нарушает управление.

«Мы с нетерпением ожидаем, что россияне попытаются напасть на нас», - сказал один из украинских артиллеристов NPR. «Это даст нам шанс уничтожить больше из них».

Издание заключает, что подрыв командных бункеров и ликвидация офицеров может нивелировать преимущество россиян в живой силе, лишая эту человеческую силу лидерства.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кремль зеркалит собственные преступления и размывает правду
Кремль зеркалит собственные преступления и размывает правду Петр Олещук
Гроза на горизонте
Гроза на горизонте Герман Обухов
Залужный может стать во главе европейских вооруженных сил
Залужный может стать во главе европейских вооруженных сил Андрей Санников
Культурная идентичность в эпоху беспамятства
Культурная идентичность в эпоху беспамятства Леонид Невзлин