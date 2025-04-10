Forbes: ВСУ сравняли с землей бункер с офицерами РФ 3 10.04.2025, 8:19

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Такая тактика может нивелировать преимущество россиян в живой силе.

Украинский истребитель поразил российский командный бункер в Херсонской области, уничтожив штаб 81-го самоходно-артиллерийского полка РФ. Такие удары деморализуют российских оккупантов и лишают их четкого командования, пишет Forbes.

По данным Генштаба ВСУ, в результате этого удара погибло около 30 российских военных из командного состава. После удара украинский дрон зафиксировал, как уцелевшие пытались разбирать завалы вручную.

«Такие удары лишают четкого управления вражеские силы, а также значительно деморализуют личный состав. Нет руководства - нет высадки на наши острова», - отметил украинский блогер «Соняшник».

Это уже второй удар авиации ВСУ по российским бункерам в регионе за последние дни. 31 марта МиГ-29 нанес удар американской GBU-62 по бывшему советскому бункеру, который использовала российская командная группа.

81-й полк относится к 70-й мотострелковой дивизии, которая входит в 18-ю общевойсковую армию РФ. Эти силы обеспечивают огневое преимущество России на левом берегу Днепра.

Несмотря на возможную подготовку РФ к наступлению, украинские силы в Херсоне ограничены. Военное командование сосредотачивает основные силы на востоке. Оборону региона держат 34-я, 39-я и 40-я бригады морской пехоты, вооруженные преимущественно легкой техникой.

Разрушение командных пунктов позволяет ВСУ компенсировать численное превосходство врага. Потеря командиров деморализует войска и нарушает управление.

«Мы с нетерпением ожидаем, что россияне попытаются напасть на нас», - сказал один из украинских артиллеристов NPR. «Это даст нам шанс уничтожить больше из них».

Издание заключает, что подрыв командных бункеров и ликвидация офицеров может нивелировать преимущество россиян в живой силе, лишая эту человеческую силу лидерства.

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