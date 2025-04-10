Politico: У Киева есть свой список желаний по миротворческой миссии в Украине 10.04.2025, 8:25

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Зеленский назвал важные географические точки.

Киев хочет, что в миротворческую миссию вошли сухопутные войска, морские силы и средства ПВО. В Брюсселе «Коалиция желающих» обсуждала вопрос миротворческой миссии в Украине.

На встрече присутствовали представители ЕС, Британии, Канады и Австралии, сообщает Politico.

По словам президента Украины, обсуждался вопрос миротворцев на суше, в небе, в воде, а также средства ПВО. Зеленский также заявил, что есть некоторые географические точки, где Киев хотел бы иметь резерв.

Президент Украины подчеркнул, что ему важно понимать, на какой именно миротворческий контингент Киев может реально рассчитывать.

Замглавы ОПУ Павел Палиса заявил, что в «Коалицию желающих» могут войти как страны Балтии, так и Север Европы. Он заявил, что есть базовое видение миротворцев в Киеве, а есть видение и союзников Украины. Необходимо согласовать все детали, чтобы перейти к более предметному разговору о миротворцах в Украине.

Многие союзники Украины не хотят отравлять свои силы в Украину без гарантий со стороны США, включая логистику, разведку и авиацию. В Кремле говорят, что размещение миротворце в Украине без мандата ООН неприемлемо.

В Киеве также хорошо понимают, что любая миротворческая миссия требует прикрытия как с воздуха, так и на земле через логистику.

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