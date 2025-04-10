Какие молочные продукты лучше всего сбивают давление? 10.04.2025, 8:45

Диетологи назвали четыре самых полезных вида сыра

Высокое кровяное давление сигнализирует о том, что вам нужно внимательнее подбирать то, чем вы питаетесь. В частности стоит уменьшить количество натрия и увеличить количество кальция в пище. И здесь вам поможет сыр. Хотя он и имеет репутацию жирной и не слишком питательной пищи, однако употребление определенных видов сыра в умеренных количествах на самом деле может положительно повлиять на ваше давление, пишет Eatingwell.

Отмечается, исследования подтверждают, что при умеренном потреблении сыр может снизить риск гипертонии. Это, в частности, благодаря высокому содержанию кальция, который способен снизить как систолическое, так и диастолическое артериальное давление. Магний и фосфор в молочных продуктах также могут помочь снизить артериальное давление.

Однако важно знать, какой вид сыра выбрать для контроля артериального давления. Диетологи назвали четыре лучших вида.

1. Швейцарский сыр

Этот сыр известен своими дырками, которые возникают в результате образования пузырьков углекислого газа во время процесса брожения.

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«В швейцарском сыре самое низкое содержание натрия - 54 мг на унцию... Это природный сыр с низким содержанием натрия», - пояснила зарегистрированный диетолог Лорен Трахан.

Издание уточнило, что пища имеет низкое содержание натрия, если в ней менее 140 мг на порцию (порция сыра составляет унцию, или 28,3 г).

В порции швейцарского сыра содержится 252 мг кальция. Для справки: рекомендуемое потребление кальция составляет 1300 мг в день.

2. Сыр моцарелла

В шариках свежей моцареллы, которая хранится в воде, - 85 мг натрия на унцию сыра. Диетолог рекомендует использовать его для домашней пиццы вместе с большим количеством свежих овощей.

3. Козий сыр

Сливочный шевр, то есть козий сыр, является одним из лучших вариантов, если вы хотите контролировать свое артериальное давление.

Имея 118 мг натрия и 85 мг кальция на унцию, этот продукт подходит для намазывания на крекеры с низким содержанием натрия или его можно сочетать с фруктами или овощами, сообщила зарегистрированный диетолог Сьюзи Полгрин.

4. Сыр рикотта

И Полгрин, и Трахан соглашаются, что рикотта - один из самых полезных видов сыра. Полстакана продукта содержит 135 мг натрия и 289 мг кальция.

Этот сыр с кремовой текстурой диетологи рекомендуют добавлять к макаронам.

То, что вы делаете значительные изменения для снижения артериального давления, не означает, что сыр исключен из меню. На самом деле он даже может быть отличным дополнением к вашей диете благодаря содержанию кальция, который может помочь держать кровяное давление в норме. Однако убедитесь, что выбираете те, что содержат меньше натрия.

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