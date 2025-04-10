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Войска РФ уронили 50-й ФАБ на Белгородскую область

  • 10.04.2025, 9:08
  • 1,534
Войска РФ уронили 50-й ФАБ на Белгородскую область

Бомба упала прямо на шоссе перед гражданскими авто.

Бомбу ВС РФ уронили прямо на шоссе перед гражданскими авто 9 апреля. Видео в котором российские военные говорят, что «упал ФАБ» распространилось по соцсетям. Но теперь губернатор области Вячеслав Гладков заявляет об атаке беспилотника.

Об этом сообщает ASTRA.

В сети появились фото и видео с места падения российской авиабомбы 8 апреля в Яковлевском округе Белгородской области, в результате чего, в больницу с ранениями попал 36-летний местный житель.

«Находимся на трассе Томаровка. В***бал ФАБ», — говорит за кадром военнослужащий либо представитель экстренных служб.

ФАБ упала прямо перед машиной 36-летнего Расулжона и не взорвалась, но образовалась огромная воронка, а водителя ранило осколками и сильно повредило машину. Видео появилось в соцсетях и разошлось по Telegram-каналам, несмотря на то, что экстренные службы запретили местным жителям фотографировать место происшествия и выкладывать любую информацию в социальные сети, чтобы «не дестабилизировать обстановку».

Администрация Яковлевского округа предупредила местных жителей о перекрытии дороги сразу после падения авиабомбы в связи с «проведением работ», не объяснив причину.

Но в Следственном комитете РФ уже заявили, что будут расследовать сход авиабомбы, как «преступление ВСУ в отношении мирных жителей».

А губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что шоссе атаковал беспилотник: «Над Яковлевским муниципальным округом системой ПВО сбит беспилотник. На участке автодороги Томаровка — Ракитное пострадал мирный житель. Мужчине со множественными осколочными ранениями лица и шеи оказана медицинская помощь в областной клинической больнице. Дальнейшее лечение продолжает амбулаторно. Поврежден легковой автомобиль».

Журналисты отмечают, с начала 2025 года российские военные уронили 50 авиабомб и три ракеты в России и на оккупированых Россией территориях Украины. В 2024 году на эти территории упали 165 авиабомб ФАБ.

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