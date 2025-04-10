Войска РФ уронили 50-й ФАБ на Белгородскую область
- 10.04.2025, 9:08
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Бомба упала прямо на шоссе перед гражданскими авто.
Бомбу ВС РФ уронили прямо на шоссе перед гражданскими авто 9 апреля. Видео в котором российские военные говорят, что «упал ФАБ» распространилось по соцсетям. Но теперь губернатор области Вячеслав Гладков заявляет об атаке беспилотника.
Об этом сообщает ASTRA.
Наши мальчики сбросили ФАБ на трассу в блядьгородской области.— восхищённый болгарин™ (@dedzaebal) April 9, 2025
Можно сказать только одно – работайте братья.😊 pic.twitter.com/WVxDhhHPYH
В сети появились фото и видео с места падения российской авиабомбы 8 апреля в Яковлевском округе Белгородской области, в результате чего, в больницу с ранениями попал 36-летний местный житель.
«Находимся на трассе Томаровка. В***бал ФАБ», — говорит за кадром военнослужащий либо представитель экстренных служб.
ФАБ упала прямо перед машиной 36-летнего Расулжона и не взорвалась, но образовалась огромная воронка, а водителя ранило осколками и сильно повредило машину. Видео появилось в соцсетях и разошлось по Telegram-каналам, несмотря на то, что экстренные службы запретили местным жителям фотографировать место происшествия и выкладывать любую информацию в социальные сети, чтобы «не дестабилизировать обстановку».
Администрация Яковлевского округа предупредила местных жителей о перекрытии дороги сразу после падения авиабомбы в связи с «проведением работ», не объяснив причину.
Но в Следственном комитете РФ уже заявили, что будут расследовать сход авиабомбы, как «преступление ВСУ в отношении мирных жителей».
А губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что шоссе атаковал беспилотник: «Над Яковлевским муниципальным округом системой ПВО сбит беспилотник. На участке автодороги Томаровка — Ракитное пострадал мирный житель. Мужчине со множественными осколочными ранениями лица и шеи оказана медицинская помощь в областной клинической больнице. Дальнейшее лечение продолжает амбулаторно. Поврежден легковой автомобиль».
Журналисты отмечают, с начала 2025 года российские военные уронили 50 авиабомб и три ракеты в России и на оккупированых Россией территориях Украины. В 2024 году на эти территории упали 165 авиабомб ФАБ.