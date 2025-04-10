Минчанка подарила внучке квартиру, но дело приняло интересный оборот

Минчанка подарила внучке квартиру, но дело приняло интересный оборот2
- 10.04.2025, 9:13
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Пенсионерка неожиданно передумала.
Суд рассмотрел гражданское дело по иску минчанки о признании недействительными договоров дарения, а также их государственную регистрацию и переход права собственности, рассказали агентству «Минск-Новости» в прокуратуре Заводского района.
Истица являлась собственницей квартиры на ул. Нестерова. В августе 2024 года она подарила половину доли принадлежавшей ей недвижимости внучке, сохранив за собой и своим супругом права собственности и пользования жилым помещением. В октябре 86-летняя пенсионерка на тех же условиях подарила ответчице оставшуюся долю в квартире, а также оформила на нее доверенность, уполномочив тем самым внучку быть ее представителем в организациях по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним и т.д. Та в установленном законом порядке зарегистрировала договоры и переход права собственности в Минском городском агентстве по государственной регистрации и земельному кадастру.
Спустя непродолжительное время пожилая минчанка обратилась в суд, желая оспорить договоры дарения. В иске она сослалась на то, что находилась «под влиянием заблуждения». Женщина указала, что в силу преклонного возраста и имеющегося у нее онкологического заболевания не может жить без посторонней помощи, которую ей обещала внучка. Под влиянием и убеждением родственницы в том, что та будет за ней ухаживать, истица подписала договоры дарения.
Таким образом, передавая внучке в собственность квартиру, истица рассчитывала на получение ухода и, следовательно, полагала, что заключает договор ренты, поэтому заблуждалась относительно вида и природы сделки.
Внучка иск не признала, указав, что действия бабушки были добровольным ее волеизъявлением, без каких-либо заблуждений, и она сама являлась инициатором договоров дарения. При этом никаких условий со стороны пожилой минчанки не было, ответчица не обещала осуществлять за ней уход по договору ренты. Более того, внучка и без договоров дарения приезжала к бабушке и ее супругу, привозила им продукты, лекарства, помогала с уборкой и т.д.
После получения недвижимости в дар она вселилась в квартиру и с согласия и одобрения пенсионерки пыталась сделать там ремонт, однако бабушка резко изменила свое отношение к ней и, чтобы избежать конфликтов, внучка уехала.
Заслушав стороны и нотариуса, исследовав материалы дела, суд пришел к выводу о необоснованности требований истицы.