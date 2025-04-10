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В Гомельской области установили рекорд по количеству дней трезвости

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  • 10.04.2025, 9:25
В Гомельской области установили рекорд по количеству дней трезвости

Список в одном из районов впечатляет.

Многие райисполкомы в Беларуси, в том числе на Гомельщине, приняли решения об ограничении продажи алкогольных напитков на территории районов. Но если в большинстве случаев дни трезвости назначены на традиционные даты, такие как последний звонок в школах и выпускные вечера, то в одном из районов Гомельской области составили рекордно длинный список антиалкогольных акций, пишет «Флагшток».

В Рогачевском районе будет не два дня трезвости в году, как в остальных районах, а девять. Все они посвящены какой-либо дате.

Первый день трезвости в Рогачевском районе уже «отметили» 7 апреля — он был посвящен Всемирному дню здоровья. Следующий не за горами — с 8.00 15 мая до 8.00 16 мая в честь Международного дня семьи.

Вскоре после этого запрет на продажу в магазинах алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива будет действовать с 8.00 24 мая до 8.00 25 мая из-за последнего звонка в школах. Также школьники станут «виновниками» очередного дня трезвости с 8.00 13 июня до 8.00 14 июня.

Следующий повод для запрета продажи алкоголя с 8.00 30 июня до 8.00 1 июля — день молодежи. А потом, с 8.00 11 июля до 8.00 12 июля не пить спиртное — как само собой разумеющееся, ведь в эту дату отмечается день профилактики алкоголизма.

Первый осенний запрет на реализацию спиртного наступит с 8.00 3 октября до 8.00 4 октября (повода не придумали, поэтому просто назвали акцию «День трезвости»). Затем — с 8.00 10 октября до 8.00 11 октября (Всемирный день психического здоровья). А последний «трезвый день» в году будет с 8.00 15 декабря до 8.00 16 декабря по случаю дня профилактики травматизма.

Для сравнения — в Мозырском районе дни трезвости будут только 24 мая и 13 июня (последний звонок и выпускной вечер). Во многих других районах дни трезвости назначены на те же даты, в некоторых есть третий такой день — 1 сентября, в начало учебного года.

Ранее, по данным Белстата, сообщалось, что общий объем употребления алкоголя в Беларуси составил 11,5 л на душу населения в возрасте 15 лет и старше. На первом месте Могилевская область — 12,5 л. Следом идет Витебская — 12,2 л. Третье место делят Гродненский и Минский регионы — по 11,5 л. С минимальным отрывом от них Брестская область — 11,3 л. Гомельская употребляет по 11 л, а замыкает список Минск — 10,8 л.

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