Сферу репетиторства в Беларуси ждет новая «реформа» 10.04.2025, 9:47

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Учителя рассказали, что думают о грядущих изменениях.

В работе репетиторов, учителей-дефектологов и персональных «коучей», обучающих танцам, вокалу, игре на музыкальных инструментах, компьютерным навыкам, могут произойти серьезные изменения. Проект постановления Совмина, которое может ужесточить правила работы для таких самозанятых, вынесен на общественное обсуждение. Его организатором является Министерство образования. Предложения будут аккумулироваться до 10 апреля, после чего, наверняка, эту сферу деятельности ждет реформа.

Репетиторы рассказали о том, что они думают относительно возможных изменений, пишет «Зеркало».

Какие новшества предлагаются: коротко и по делу

Документ, опубликованный на Правовом форуме Беларуси, предусматривает определенные новации в деятельности самозанятых, оказывающих услуги образовательного и воспитательного характера.

Это касается репетиторов, учителей-дефектологов (логопедов, сурдопедагогов, олигофренопедагогов, тифлопедагогов), персональных педагогов по ИЗО, хореографии, вокалу, игре на музыкальных инструментах и ораторскому мастерству, а также тех, кто учит пользоваться компьютерами, ноутбуками, планшетами и смартфонами (да-да, есть и такие!).

Для репетиторов и дефектологов предлагают ввести такие изменения:

занятия с обучающимися можно будет проводить только индивидуально;

использование информационных систем для проведения онлайн-уроков ограничивается ресурсами, зарегистрированными на территории Беларуси (фактически Zoom, Google Meet, Skype, Discord и другие сервисы будут под запретом);

репетиторы будут обязаны удостовериться, что обучаемый зачислен в детский сад, школу, колледж или университет.

Для персональных «коучей», которые обучают базовым навыкам работы с ПК, рисованию, пению, хореографии, ораторскому искусству, игре на музыкальных инструментах, предлагаемое требование одно — проводить занятия только со взрослыми (начиная с 18 лет).

Cтоит отметить, что для репетиторов и других самозанятых, оказывающих образовательные и воспитательные услуги, условия для работы остаются вполне лояльные. В проекте постановления говорится, что им, как и прежде, не нужно получать лицензию, а методы и средства проведения занятий они могут выбирать самостоятельно.

Групповые уроки — под запретом

Ольга преподает английский язык в Минске уже 25 лет, из них 13 лет — только в качестве репетитора. Вспоминает, что за это время было много разных изменений, касающихся ее деятельности. Очередные новации на ее работу коренным образом не повлияют, однако есть одна норма, которая может негативно сказаться на учениках, предполагает педагог.

«Момент, который на меня точно не повлияет, — это запрет на групповые занятия. Я люблю заниматься индивидуально, но тем не менее этот вопрос очень важен для самих учеников, особенно в языковой деятельности. Когда ученики вдвоем-втроем-вчетвером, они между собой говорят, коммуницируют и могут друг у друга учиться», — отмечает Ольга.

Самое важное в изучении любого языка — научиться говорить. Чтобы это сделать, нужно сперва научиться читать. Конечная цель — уметь коммуницировать: слышать, понимать и говорить. По мнению репетитора, занимаясь тет-а-тет с преподавателем, ученик, безусловно, чему-нибудь научится, но у него не будет того количества практики, которая есть на групповых занятиях.

«Еще такой момент в пользу групповых занятий: обучаться в них может большее количество человек, и соответственно цена будет ниже. Это выгодно и репетитору — потому что получает больше, и родителям — потому что они платят меньше. Репетитор, соответственно, больше налогов платит в казну. Однако, введя запрет на групповые занятия, государство станет получать меньше налогов от репетиторской деятельности», — поясняет преподаватель.

Обязательная идентификация

В проекте документа есть норма о том, что репетиторы должны «любым доступным образом» удостовериться в том, что их ученики действительно получают образование в школе или другом учебном заведении (техникуме, колледже или вузе). По словам Ольги, непонятно, как этот момент будет работать на практике.

«Мне не сложно попросить, но я думаю, у каждого родителя будет недоумение — «зачем», «а какой смысл в этом» и так далее. И каким образом я должна получать подтверждение? В постановлении этого не указано. Ребенок должен предоставить официальную справку из школы о том, что он там учится, или достаточно слов родителей и переписка с ними будет доказательством?» — задается вопросами репетитор.

Прощай, Zoom?

Ольга сожалеет, что популярная онлайн-платформа больше не будет доступна для проведения уроков, ведь одно из предложений Минобра — использовать для этих целей зарегистрированные в стране информационные ресурсы.

«Честно говоря, я не вижу никакого смысла в этом запрете. Это удобно всем: и учителям, и ученикам. В Zoom я могу работать даже с начальной школой, с малышами, и они всегда внимательны на онлайн-уроках, не отвлекаются и активно участвуют в процессе. Поэтому будет очень обидно, если Zoom не разрешат пользоваться», — обращает внимание собеседница.

Могут только юрлица

Ольга считает, что белорусское законодательство сильно ограничивает возможности репетиторов, и приводит в подтверждение этой мысли определенные аргументы. Согласно действующей редакции Налогового кодекса, частные преподаватели могут оказывать лишь консультативные услуги по отдельным учебным предметам, дисциплинам и темам, а также помогать в подготовке к ЦТ. Однако в такой сложной предметной области, как иностранный язык, простыми консультациями не обойдешься, замечает она.

«Тут палка о двух концах. Репетиторы по закону не могут осуществлять полноценную образовательную деятельность, к которой мы привыкли, однако, чтобы научить ребенка английскому языку, нужно заниматься с ним „от“ и „до“. Репетиторская деятельность выходит далеко за рамки школьной программы», — констатирует учитель.

Если репетитор желает обучать ребенка полноценно, ему нужно зарегистрироваться в качестве ИП или оформить юрлицо, поскольку такая деятельность подпадает под понятие «обучение» и к репетиторству не относится — это следует из Кодекса об образовании.

«Чтобы быть юрлицом, я должна иметь оборудованное помещение специально для детей и в соответствие с СанПином», — добавляет собеседница.

Репетиторы нужны

Наталия Кондратенко работает репетитором 25 лет, преподает химию. Признается, что в предлагаемых новшествах «большой опасности» для себя не почувствовала, хотя, по ее словам, в любом подобном постановлении всегда кроется какая-то неприятность.

«Я работаю только индивидуально и только оффлайн, не использую никаких информационных платформ, поэтому эти изменения меня не коснутся», — отмечает наставник, после чего обращает внимание на другую проблему.

В Борисове, где она живет и работает, катастрофически не хватает специалистов — и это касается не только химии. Кроме того, сильно упал уровень образования в школах, а учителей нагружают лишней «писаниной».

«Учителей отвлекают на кучу непонятной работы, даже в профильных классах у них нет времени, чтобы нормально объяснить тему. Поэтому многие ученики и родители идут к репетиторам», — поясняет Наталия.

Если отменят ЦТ, я расстроюсь

В 2023 году в Беларуси изменился формат выпускных экзаменов в школах и вступительной кампании в вузы — четыре испытания в 11-м классе сократили до двух. Невиданное ранее новшество, с виду очень похожее на централизованное тестирование, назвали централизованным экзаменом.

Теперь выпускники школ сдают два ЦЭ — по русскому или белорусскому языку и второму предмету на выбор, результаты которых засчитываются в том числе и при поступлении в университеты. Наталия считает, что новый формат выпускных экзаменов в школах — очень хорошее решение, которое в первую очередь позитивным образом отразится на учениках, планирующих поступление в вуз.

«За последние лет 20 экзамены в 11 классе превратились в такое абы что: дети списывали, а учителя типа этого не замечали. То, что их отменили, это хорошо. Если отменят ЦТ, я, наверное, расстроюсь», — отмечает репетитор.

Вместе с тем она заявляет, что ее услуги были, есть и будут востребованы, поскольку в ее городе не хватает учителей химии, а многим школьникам, планирующих поступление в медицинских вуз, нужна квалифицированная помощь.

«Кто-то осознанно выбирает медвуз, ветеринарку или биофак, и им нужна моя помощь. То есть я не боюсь остаться без работы, даже если ЦТ отменят», — заверяет Наталия.

Танцы и гитара для детей — под вопросом

Вадим много лет учит школьников и студентов играть на гитаре. Это не основной его заработок, а легкая и приятная «халтура» — чисто для души. Согласно предлагаемым новшествам, обучать игре на музыкальных инструментах, танцам, хореографии, вокалу, ораторскому искусству, рисованию и компьютерным навыкам самозанятые смогут только взрослых. При этом преподавать можно либо индивидуально, либо в группах численностью не более четырех человек.

Наставник говорит, что в его группе и так четыре человека, а что касается первого пункта, он видит в нем определенное разночтение.

«Планируется, что договоры на обучение будут заключать именно родители этих несовершеннолетних детей. В данный момент дети имеют право обучаться без всяких оформлений», — информирует Вадим.

Тем временем участники общественного обсуждения предлагают убрать в документе ограничения по возрасту и дополнить формулировку фразой «несовершеннолетним лицам при письменном согласии законных представителей».

«Так как обучение осуществляется без реализации содержания образовательных программ, соответственно это право может быть использовано всеми категориями граждан — как совершеннолетними, так и несовершеннолетними», — отмечает один из участников публичного обсуждения.

В комментариях есть и другие аргументы в пользу того, чтобы оставить все как есть и ничего не менять. Например, указывается, что обучение танцам, пению, игре на гитаре и так далее может рассматриваться в качестве хобби и увлечения и не несет конечного результата.

«Таким образом, осуществлять такую деятельность возможно и с несовершеннолетними — с согласия законного представителя. И для такого формата нет необходимости ограничивать занятие по количеству человек», — обращает внимание еще один пользователь форума.

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