закрыть
10 апреля 2025, четверг, 10:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

AFP: Глава Пентагона все же присоединится к Рамштайн по видеосвязи

1
  • 10.04.2025, 9:58
AFP: Глава Пентагона все же присоединится к Рамштайн по видеосвязи

Заседание Контактной группы по обороне Украины состоится завтра в Брюсселе.

Министр обороны США Пит Гегсет примет участие во встрече Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн в пятницу, 11 апреля, по видеосвязи, сообщает AFP со ссылкой на представителя Пентагона, цитирует Kyiv Post.

«Министр Хегсет планирует виртуально принять участие в заседании UDCG в пятницу, 11 апреля», — сообщил собеседник AFP.

Заседание Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн состоится 11 апреля в Брюсселе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече будет обсуждаться, в частности, усиление ПВО Украины. Там также поднимут вопрос контингентов, а также новых оборонных пакетов.

3 апреля Defense News со ссылкой на источники в американской администрации сообщило, что министр обороны США Пит Хегсет не будет участвовать в очередном заседании Контактной группы по обороне Украины Рамштайн 11 апреля в Брюсселе.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кремль зеркалит собственные преступления и размывает правду
Кремль зеркалит собственные преступления и размывает правду Петр Олещук
Гроза на горизонте
Гроза на горизонте Герман Обухов
Залужный может стать во главе европейских вооруженных сил
Залужный может стать во главе европейских вооруженных сил Андрей Санников
Культурная идентичность в эпоху беспамятства
Культурная идентичность в эпоху беспамятства Леонид Невзлин