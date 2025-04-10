AFP: Глава Пентагона все же присоединится к Рамштайн по видеосвязи

AFP: Глава Пентагона все же присоединится к Рамштайн по видеосвязи1
- 10.04.2025, 9:58
Заседание Контактной группы по обороне Украины состоится завтра в Брюсселе.
Министр обороны США Пит Гегсет примет участие во встрече Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн в пятницу, 11 апреля, по видеосвязи, сообщает AFP со ссылкой на представителя Пентагона, цитирует Kyiv Post.
«Министр Хегсет планирует виртуально принять участие в заседании UDCG в пятницу, 11 апреля», — сообщил собеседник AFP.
Заседание Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн состоится 11 апреля в Брюсселе.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече будет обсуждаться, в частности, усиление ПВО Украины. Там также поднимут вопрос контингентов, а также новых оборонных пакетов.
3 апреля Defense News со ссылкой на источники в американской администрации сообщило, что министр обороны США Пит Хегсет не будет участвовать в очередном заседании Контактной группы по обороне Украины Рамштайн 11 апреля в Брюсселе.