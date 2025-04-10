Украина готова отдать Китаю пленных военных: есть одно условие 10.04.2025, 10:18

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Президент Владимир Зеленский уже передал соответствующую информацию о вероятном обмене.

Украинские защитники взяли в плен двух военных из Китая. Сейчас СБУ проводит допросы этих пленных. Украина не намерена их держать здесь до последнего и готова согласиться на обмен. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами, сообщает УНИАН.

Украина хочет обменять китайских военных на украинских военнопленных, находящихся в российском плену.

«Готовы. Мы передали информацию. Мы готовы обменивать на украинских воинов. Я хотел бы подчеркнуть. Кто-то вчера сказал, что ходят слухи, что мы готовы обменять китайских воинов на какие-то там дела или разговоры с лидером Китая. Я хотел бы сказать, что это абсолютно несерьезные сигналы, потому что мы любых пленных меняем только на украинских воинов», - сказал Зеленский.

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