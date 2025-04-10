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В четверг почти по всей Беларуси прогнозируется снег

  • 10.04.2025, 10:26
В четверг почти по всей Беларуси прогнозируется снег

В ночные часы температура воздуха составит от -1 до -6 градусов.

Почти по всей Беларуси в четверг, 10 апреля, прогнозируется снег. Ночью местами по востоку возможны сильный снег и метель. На отдельных участках дорог ожидается гололедица, местами — слабый гололед. Синоптики предупреждают о сильном ветре (в том числе и в столице) — до 15-20 м/с.

В ночные часы температура воздуха составит от -1 до -6 градусов (в Минске — 3-5 мороза), в дневные часы — от -1 до +5 (в столице — от 0 до +2).

В пятницу осадки прогнозируются почти по всей стране. Ночью будет 1-8 мороза, днем — от -1 по северу до +7 по западу. В субботу начнется потепление. Если в ночные часы ожидается от -5 до +2, то в дневные часы — от +4 на севере до +12 градусов на западе Беларуси.

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