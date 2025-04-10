Трамп пояснил решение приостановить торговую войну со всем миром 10.04.2025, 10:32

Идея «пришла в голову с утра».

Внезапное решение президента США Дональда Трампа изменить курс своего тарифной политики было принято «от всего сердца» и без консультаций с юристами.

Об этом сообщает Politico.

Трамп 9 апреля неожиданно объявил в своем посте в Truth Social, что США отменят так называемые ответные пошлины в отношении крупнейших торговых партнеров и вместо этого будут взимать только 10%-процентные пошлины.

«В течение последних нескольких дней я думал об этом, - размышлял Трамп в Овальном кабинете. - Я думаю, что это, вероятно, пришло в голову рано утром, довольно рано утром».

Трамп, добавил: «Просто написал это, я не - у нас не было возможности - у нас не было доступа к юристам… Мы написали это от всего сердца, верно? Это было написано от всего сердца, и я думаю, что это было хорошо написано».

Трамп написал свой пост Truth Social вместе с министром торговли Говардом Лютником и министром финансов Скоттом Бессентом, сообщил Лютник.

Версия министра финансов

Бессент оспорил предположение о том, что отказ Трампа от торговой войны, которая менее чем за неделю обесценила мировые рынки на триллионы долларов, стал признанием созданного им хаоса.

«Нет, президент Трамп создал для себя максимальные рычаги влияния на переговорах», - заявил Бессент.

По его словам, «мы увидели успешную стратегию переговоров, которую президент Трамп реализовал неделю назад сегодня, и она привлекла к переговорам более 75 стран. Бессент заявил, что Трампу «потребовалось большое мужество, чтобы придерживаться курса до этого момента».

«Поэтому все страны мира, которые хотят прийти и вести переговоры, мы готовы вас выслушать», - добавил он.

Однако Трамп опроверг это в своих последующих комментариях. «Я наблюдал за рынком облигаций, - сказал он в Белом доме. - В последние несколько дней все выглядело довольно мрачно».

Объявляя о приостановке пошлин, Трамп увеличил тарифы против Китая до 125%. Это было основано, как он написал, «на отсутствии уважения, которое Китай проявил к мировым рынкам».

Ошеломляющее решение президента США Дональда Трампа приостановить действие огромных пошлин, которые он только что ввел для десятков стран, вызвало резкий рост мировых фондовых рынков, несмотря на то, что он развязал торговую войну с Китаем.

Американские фондовые индексы выросли на фоне новостей, при этом базовый индекс S&P 500 закрылся ростом на 9,5%.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com