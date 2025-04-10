В Чечне выбросили на площадь тело напавшего на полицию подростка и заставили людей смотреть на него 10.04.2025, 10:43

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Кадыров потребовал изгнать из региона родственников убитого парня.

В Чечне в городе Ачхой-Мартан перед зданием местной администрации выставили напоказ тело 17-летнего подростка, который напал на сотрудников ДПС с ножом и был убит ответным огнем. При этом власти собрали на площади местных жителей, чтобы они посмотрели на труп. На видео, которое было опубликовано в телеграм-канале чеченского оппозиционного движения Niyso, слышен женский плач. После окончания митинга труп остался лежать на улице.

Представитель Niyso рассказал «Важным историям», что власти назвали организаторами атаки на сотрудников ДПС активистов движения, а кураторами — украинские спецслужбы. «Привезли труп убитого парня. Пытаются надавить на эмоции, чтобы люди проклинали нас, чтобы остановить информационную работу с нашей стороны», — сказал собеседник издания.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал изгнать из региона родственников убитого подростка. «МВД и Росгвардии совместно с ФСБ надо выдворить с территории республики отцов и братьев тех, кто стоит за этим. Их имущество надо изъять», — сказал Кадыров на чеченском языке во время совещания с руководителями силовых структур республики. Он также заявил, что действиями убитого руководили некие люди, находящиеся в Турции, и один гражданин Украины. «Каждого из них мы призовем к суровому ответу. Правоохранителям поставлена четкая задача — покарать каждого виновного по всей строгости закона», — отметил Кадыров. По данным Niyso, в ночь на 9 апреля чеченские силовики похитили членов семьи убитого злоумышленника, в том числе «подростков и двоюродных братьев».

Нападение на пост ДПС в селе Ачхой-Мартан произошло вечером 7 апреля. Пострадали двое сотрудников ДПС, обоих госпитализировали, однако один из них скончался в больнице. Нападавшим оказался 17-летний Эскерхан Хумашев. В эфире ЧГТРК «Грозный» показали обращение близких погибшего сотрудника полиции, которые сказали, что не хотят, чтобы в регионе дальше проживали родственники нападавшего. По факту нападения на сотрудников ДПС в Чечне было возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ («посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов».

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