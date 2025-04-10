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Реально ли купить белорусам жилье за одну базовую?

  • 10.04.2025, 10:40
Реально ли купить белорусам жилье за одну базовую?

В реестре пустующих домов содержится информация почти о 26 тыс. объектов.

С 1 января 2023 года в единый реестр пустующих домов внесена информация примерно о 40 тыс. объектов, часть из них вовлекли в хозоборот, поэтому актуальной остается информация о приблизительно 26 тыс. домов. Заместитель начальника главного управления регулирования земельных отношений, землеустройства и земельного кадастра Госкомимущества Виктория Верина рассказала гостелеканалу «Первый информационный», пользуются ли спросом такие дома и реально ли купить их за одну базовую, пишет «Зеркало».

Работу с пустующими жилыми домами в Беларуси начали в 2006 году. С тех пор законодательство в области земельных отношений корректировалось не раз. Одним из новшеств стало создание единого реестра пустующих домов, которые работает с января 2023 года.

«Ресурс пользуется достаточно большой популярностью и аккумулирует информацию о жилых домах, соответствующих признакам пустующих. Если ранее такие данные были разрозненными, велись в каждом районном исполнительном комитете, где составлялись отдельные списки пустующих и ветхих домов, то сегодня вся информация по стране собрана на одном ресурсе. Любой желающий может зайти на портал, просмотреть перечень и выбрать интересующий его дом, который уже продается или находится в стадии признания его пустующим и в последующем будет продан», — рассказала Верина.

С начала функционирования на ресурсе была собрана информация примерно о 40 тыс. пустующих жилых домов, часть из них уже продана или вовлечена в хозяйственный оборот иным способом. Актуальной остается информация о 26 тыс. объектов.

Всегда ли возможно купить пустующий жилой дом за одну базовую? Если на аукционе оказывается всего один участник, то он действительно получит жилье по стартовой цене плюс 5% — за 44 рубля. Также на покупателя возлагается обязанность компенсировать исполкому все затраты, связанные с подготовкой дома к продаже, но это «не большие суммы». Но если участников больше, то в результате аукциона цена может сильно вырасти.

По ее словам, на стоимость дома влияет удаленность от крупных населенных пунктов, местоположение, наличие в этом населенном пункте инфраструктуры (школа, больница, детские сады).

«Например, 4 апреля был проведен аукцион в Минской области: в Любанском и Слуцком районах. Там было всего по одному участнику, жилые дома были проданы за одну базовую величину плюс пять процентов. А наиболее востребованные дома, например, в Дзержинском районе: один дом был продан за 37 тысяч белорусских рублей, а второй — за 11 тысяч», — отметила Верина.

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