Украинский полк устроил большие сюрпризы для россиян 10.04.2025, 10:59

История началась с добровольцев, ставших пилотами дронов.

Они держат врага под прицелом – уничтожают его технику и живую силу. Это воины 429-го отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес». Их история началась с добровольцев, которые еще в 2022 году стали пилотами дронов, а сегодня – это полноценный ударный полк в составе Сухопутных войск ВСУ.

Как воины беспилотных систем «Ахиллес» уничтожают врага на фронте и проходят учения для новых бойцов, рассказал командир батальона 429 отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес» «ОСА».

«Враг постоянно атакует наши позиции. Раньше они выполняли штурмы большими механизированными колоннами, после того как мы успешно разбивали эти колонны враг сменил тактику. Теперь они заходят пехотными группами. По одному, максимум два оккупанта заходят на наши позиции, но мы их находим и эффективно уничтожаем», - сказал в эфире телемарафона командир второго батальона 429 отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес» «ОСА».

Также командир роты на позывной «Боксер» рассказал, как можно попасть в 429 отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес».

«Мы по максимуму учим людей и делимся опытом. Мы нуждаемся в людях, но именно мотивированных. Я лично выезжаю на полигон. Человека можно научить за 3 недели всему. У нас есть пример: девушка Марыся, ей 21 год. Марыся уже имеет 3 боевой выезд и эффективно уничтожает врага», - говорит командир роты 429 отдельный полк беспилотных систем «Ахиллес» «Боксер».

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