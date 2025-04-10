Необычный гродненский отель признали лучшим в СНГ 3 10.04.2025, 11:09

2,886

Владелица считает, что гостям он напоминает уголок Западной Европы.

Гродненский отель «Кронон Парк Отель» находится в лесопарке Пышки. Недавно он получил премию Travel Time Awards в номинации «Лучший парк отель в России и странах СНГ» по итогам 2024 года. Отель построили в 2008 году на месте ресторана «Сосны». Его открыла семейная пара из России. Здесь всего 15 номеров разных категорий. Стоимость проживания стартует от 500 рублей. Realt узнал, почему он заслужил эту награду.

«Кронон Парк Отель» построили за 4 года в центре старого лесопарка в Гродно, недалеко от Немана. На первом этаже тут разместился ресторан, а также небольшой СПА. Такая локация и уровень услуг быстро сделали это место популярным не только у белорусов, но и иностранцев. Уединенности способствует и то, что тут всего 15 номеров.

В начале 2000-х старый ресторан «Сосны» выкупила семейная пара из России Виктория и Виктор Годованюки. Виктор часто бывал по делам в Гродно. Однажды кто-то из партнеров рассказал мужчине о том, что продается небольшой участок земли в лесопарковой зоне Гродно под строительство отеля или ресторана.

— Приехали посмотреть объект. А место, согласитесь, чудесное: в этот лес, в этот воздух невозможно не влюбиться. Наверное, Виктор и его бизнес-партнер попали под эти чары. Они узнали, что это последняя возможность купить и построить что-то в лесопарковой черте города, цена объекта была обманчиво низкой, в Гродно на тот момент была большая нехватка отелей и ресторанов, и они решились, — рассказывала в интервью Realt Виктория — владелица «Кронон Парк Отель».

Кстати, изначально планировалось использовать фундамент и коммуникации старого ресторана. Но после покупки выяснилось, что фундамент не выдержит нагрузки, а коммуникации — в непригодном состоянии и требуют полной замены.

При создании учредители вдохновлялись сетью Relais & Châteaux, где каждый отель обладает своим шармом и характером. Гродненский отель имеет прообраз европейских замков и загородных усадеб. Интерьер каждого номера отличается. Мебель, вещи и предметы декора владельцы привозили из разных стран. Образцами для лестниц и элементов балконов стали реальные эскизы французской ковки.

— Наш проект — это собирательный образ самых разных мест (отелей, ресторанов, музеев и просто красивых зданий) из наших путешествий, которые произвели на нас наиболее сильное впечатление. Мы попытались донести свои идеи до архитекторов, они, в свою очередь, пропустили это через себя и воплотили наши мечты. Мы были достаточно жестко ограничены сроками ввода объекта в эксплуатацию. А основная трудность заключалась в том, что мы строили дистанционно: у нас не было возможности приезжать в Гродно часто. Но, как оказалось, и этот формат возможен, если есть взаимопонимание, слаженная сильная команда, энтузиазм, жесткие сроки и немного удачи.

Попасть на территорию отеля могут не только постояльцы. В «Крононе» еще есть ресторан с двумя обеденными залами и летней террасой.

В 2019 году в отель приезжал французский повар Кзавье Бюрель, имеющий в арсенале звезду «Мишлен». Он подарил ресторану авторский рецепт десерта «Павлова».

Отель обошелся в несколько миллионов долларов. Точную сумму Виктория не назвала, так как в его обустройство постоянно вкладываются деньги.

Владелица считает, что гостям «Кронон» напоминает уголок Западной Европы.

— Есть ощущение, что это «не здесь» и «не сейчас», что это какая-то уютная сказка из детства. Многие отказываются верить, что здание новое, а не отреставрированное. Это удивительно, но каждый видит в «Крононе» что-то свое, находит какой-то свой отклик — кто-то видит в нем кусочек Франции, кто-то — английский особняк, кто-то — итальянское палаццо, а кто-то даже — русскую усадьбу. Наверное, каждый находит то, о чем мечтает, то, что ищет, то, что мило именно его сердцу. Это прекрасно, и мы, конечно, очень рады этому обстоятельству. Поверьте, это не хорошо продуманная концепция. Так получилось. Я могу это объяснить только тем, что мы нежно любим все вышеперечисленное, и это не могло не отразиться на облике нашего Дома.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com