Трамп заявил о готовности встретиться с Си Цзиньпином 18 10.04.2025, 11:13

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Президент США считает, что «Китай хочет заключить сделку».

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил о готовности встретиться с китайским лидером Си Цзиньпином после недавнего повышения пошлин против Китая до 125%.

Об этом сообщает CNN.

«Конечно, он мой друг. Он мне нравится... Конечно, я бы с ним встретился», - заявил Трамп, отвечая на вопрос журналиста о его готовности переговорить или встретиться с китайским лидером.

В частности во время разговора с журналистами в Белом доме Трамп заявил, что считает, что якобы «Китай хочет заключить сделку (с США, - ред.)».

«На самом деле все хотят заключить сделку. Мы хотим сделать то, что правильно для нашей страны, мы также хотим сделать то, что правильно для мира», - добавил он.

9 апреля президент США заявил, что снизит недавно введенные пошлины для нескольких стран, а также объявил о немедленном повышении пошлин на китайские товары до 125%.

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