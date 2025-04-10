Знаменитый британский спорткар 50-х возвращается в производство

Знаменитый британский спорткар 50-х возвращается в производство1
- 10.04.2025, 11:16
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Спорткар не изменился внешне, но стал мощнее.
Классический MG A 1955 года возвращается на рынок. Знаменитый кабриолет возродили и будут выпускать в Великобритании.
О современном MG A рассказывали на сайте Carscoops.
Новый MG A не является творением британского автопроизводителя. Его будет выпускать небольшая компания Frontline Cars, которая специализируется на возрождении классики и уже производит купе MG B GT 60-х. Первые авто поставят заказчикам летом 2026 года.
Кабриолет MG A немного осовременили, но постарались по максимуму сохранить классический стиль. Внешне он мало чем отличается от оригинальной модели 1955 года — его выдают разве что диодные фары и более крупные 15-дюймовые колеса (хотя диски выполнены в ретростиле).
В салоне также сохранен антураж 50-х годов. В отделке использованы кожа, дерево и полированный алюминий. Впрочем, новый MG A все же получил современную аудиосистему с Bluetooth, электростеклоподъемники и подогрев кресел, а за доплату доступны кондиционер и беспроводная зарядка для смартфонов.
Техническая «начинка» MG A стала современной. Спорткар предлагают с двигателями Ford Duratec объемом 2,0 л (225 л. с.) и 2,5 л (290 л. с.). В первом случае разгон до 100 км/ч занимает 4,8 с, во втором — 4,1 с. Максимальная скорость MG A ограничена на 250 км/ч.
Британский кабриолет весит всего 815 кг. Он получил самоблокирующийся дифференциал, электроусилитель руля, полностью новую независимую подвеску сзади и современные дисковые тормоза на всех колесах.