Axios: Демократы хотят выдворить Маска из Белого дома до июня 2 10.04.2025, 11:21

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Кампания начала набирать обороты.

Группа демократов в Палате представителей США начала целенаправленную кампанию по устранению миллиардера Илона Маска из администрации Дональда Трампа. Как пишет Axios, от Маска планируют избавиться до 30 мая.

Отмечается, что демократы основываются на юридическом требовании, согласно которому специальные государственные служащие – к которым относится и Маск — не должны работать дольше 130 дней.

«Мы требуем немедленного публичного заявления от вашей администрации, в котором будет четко указано, что Маск уйдет в отставку и передаст все полномочия по принятию решений, как того требует закон, к 30 мая», — написали 77 демократов Палаты представителей в письме президенту Трампу.

Они также указали, что Маску не будет разрешено вернуться в качестве специального государственного служащего в течение года «без отказа от своих компаний, включая Tesla и SpaceX».

Председатель Прогрессивной фракции Конгресса Грег Касар сказал Axios в интервью, что это только начало кампании, которая будет набирать обороты.

«Мы очень ясно даем понять, что общественное давление на республиканцев будет только усиливаться с этого момента и до 30 мая», — сказал он.

В то же время, указывает Axios, Белый дом может отсрочить увольнение Маска, используя прошлогоднюю записку Управления правительственной этики, в которой говорилось, что неоплачиваемые дни командировок не засчитываются в 130 дней.

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