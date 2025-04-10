Россия потеряла морскую базу в Средиземном море 1 10.04.2025, 11:30

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Представитель Военно-морских сил ВСУ раскрыл подробности.

Россия больше не имеет полноценной морской базы в Средиземном море, а ее присутствие в регионе значительно усложнилось после потери базы в Тартусе.

Об этом сообщил представитель Военно-морских сил ВСУ, капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук, информирует «Укринформ».

«Россия до сих пор присутствуют в Средиземном море и даже пытаются проводить какие-то учения, хотя на самом деле теперь очень интересно это выглядит. Фактически, для них сейчас это чужая акватория. Конечно, там есть дружественные режимы в Африке, есть даже порты, куда они периодически заходят на бункеровку, то есть их там могут даже обслуживать, однако базы как таковой теперь у них нет. И конечно, они там пытаются демонстрировать флаг, военное присутствие, как очередной фактор дестабилизации и влияния геополитического», - подчеркнул Плетенчук.

Несмотря на попытки проводить учения и демонстрировать военную силу, отсутствие собственной базы значительно усложняет логистику российского флота в Средиземном море.

Плетенчук подчеркнул, что интерес к региону со стороны Москвы не исчез - РФ и в дальнейшем будет пытаться удержать хотя бы символическое присутствие в Средиземном море, в частности через африканские порты.

«Это уже совсем другой расклад, чем тот, что был во время базирования в Сирийской Республике. Интересы у них все равно там остаются. Африка для них тоже один из приоритетов, и они все равно будут периодически там находиться, потому что это их зона интересов», - добавил он.

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