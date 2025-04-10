Белорусские банки вводят новшества по кредитам 2 10.04.2025, 11:28

Повышение процентных ставок, изменение максимальных сроков и не только.

У некоторых банков появились изменения при выдаче кредитов. Речь как о повышении процентных ставок, так и об изменении максимальных сроков, на которые их можно взять. Один из банков вводит ограничения на количество кредитов в одни руки, пишет «Зеркало».

«Паритетбанк» изменил условия по займам на новые и б/у автомобили. «Добавляются новые сроки для оформления кредита. Автокредит можно будет оформить на 24, 60, 84, 120 месяцев», — сообщил банк. Также был увеличен срок предоставления свидетельства о регистрации автомобиля с момента подписания акта приема-передачи до 30 дней. Ранее — 15 дней. «Для категории граждан, находящихся в призывном возрасте и имеющих отсрочку от прохождения службы по призыву, добавлено дополнительное обеспечение — поручительство физического лица», — сообщает финучреждение.

«Альфа-Банк» с 4 апреля снизил комиссию за заключение допсоглашения к кредитному договору, чтобы по инициативе клиента изменить дату платежа по займу. Этот сбор сократился с 2 до 0,5 базовой величины (с 42 до 21 рубля). Также у «Альфа-Банка»

по кредиту «Приличные на личное» уменьшился максимальный срок кредитования с 48 до 36 месяцев.

«Паритетбанк» с 11 апреля введет изменения по кредиту «Будут деньги 2.0».

Максимальная сумма кредита с этой даты станет 6000 рублей. «Если вы подадите заявку сегодня, то условия будут следующие: кредит наличными „#Будут деньги“ — до 250 тысяч рублей (до 60 тысяч рублей без справки о доходах)», — уточнили в контакт-центре банка.

С 11 апреля этот заем можно будет взять на 12 или 24 месяцев (сейчас — до 84). «Отменяется льготный период (ставка под 13,99% на первые три месяца. — Прим. ред.), и устанавливается ставка — РВСР (расчетные величины стандартного риска — это потолок по ставкам по кредитам, сейчас он составляет 18,18% годовых. — Прим. ред.). Одному клиенту доступно оформление одного кредита».

Как уточнили в контакт-центра банка, сейчас ограничений по количеству кредитов нет. Причем «Паритетбанк» уже вводил изменения с 2 апреля этого года как по «Будут деньги 2.0» (был сокращен максимальный срок, на который можно взять заем — до нынешних 84 месяцев), так и по другим кредитам. К примеру, с этой даты прекратили прием заявок на заем на потребительские нужды на 10 лет, а также приостановили прием запросов на «iParitet#mini» и «Кредит на приобретение автомобиля».

У «Белагропромбанка» с 60 до 36 месяцев сократился максимальный срок, на который можно взять кредит «Большие возможности».

«Банк Дабрабыт» ввел изменения по займу «На товары отечественного производства»: вместо диапазона ставок от 4 до 18,17% годовых была установлена фиксированная — 18,17%.

«Банк ВТБ» внес корректировки по займу «Автокредит без залога» — максимальный срок кредитования сократился с 10 до 7 лет.

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