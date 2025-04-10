закрыть
10 апреля 2025, четверг, 12:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусские банки вводят новшества по кредитам

2
  • 10.04.2025, 11:28
Белорусские банки вводят новшества по кредитам

Повышение процентных ставок, изменение максимальных сроков и не только.

У некоторых банков появились изменения при выдаче кредитов. Речь как о повышении процентных ставок, так и об изменении максимальных сроков, на которые их можно взять. Один из банков вводит ограничения на количество кредитов в одни руки, пишет «Зеркало».

«Паритетбанк» изменил условия по займам на новые и б/у автомобили. «Добавляются новые сроки для оформления кредита. Автокредит можно будет оформить на 24, 60, 84, 120 месяцев», — сообщил банк. Также был увеличен срок предоставления свидетельства о регистрации автомобиля с момента подписания акта приема-передачи до 30 дней. Ранее — 15 дней. «Для категории граждан, находящихся в призывном возрасте и имеющих отсрочку от прохождения службы по призыву, добавлено дополнительное обеспечение — поручительство физического лица», — сообщает финучреждение.

«Альфа-Банк» с 4 апреля снизил комиссию за заключение допсоглашения к кредитному договору, чтобы по инициативе клиента изменить дату платежа по займу. Этот сбор сократился с 2 до 0,5 базовой величины (с 42 до 21 рубля). Также у «Альфа-Банка»

по кредиту «Приличные на личное» уменьшился максимальный срок кредитования с 48 до 36 месяцев.

«Паритетбанк» с 11 апреля введет изменения по кредиту «Будут деньги 2.0».

Максимальная сумма кредита с этой даты станет 6000 рублей. «Если вы подадите заявку сегодня, то условия будут следующие: кредит наличными „#Будут деньги“ — до 250 тысяч рублей (до 60 тысяч рублей без справки о доходах)», — уточнили в контакт-центре банка.

С 11 апреля этот заем можно будет взять на 12 или 24 месяцев (сейчас — до 84). «Отменяется льготный период (ставка под 13,99% на первые три месяца. — Прим. ред.), и устанавливается ставка — РВСР (расчетные величины стандартного риска — это потолок по ставкам по кредитам, сейчас он составляет 18,18% годовых. — Прим. ред.). Одному клиенту доступно оформление одного кредита».

Как уточнили в контакт-центра банка, сейчас ограничений по количеству кредитов нет. Причем «Паритетбанк» уже вводил изменения с 2 апреля этого года как по «Будут деньги 2.0» (был сокращен максимальный срок, на который можно взять заем — до нынешних 84 месяцев), так и по другим кредитам. К примеру, с этой даты прекратили прием заявок на заем на потребительские нужды на 10 лет, а также приостановили прием запросов на «iParitet#mini» и «Кредит на приобретение автомобиля».

У «Белагропромбанка» с 60 до 36 месяцев сократился максимальный срок, на который можно взять кредит «Большие возможности».

«Банк Дабрабыт» ввел изменения по займу «На товары отечественного производства»: вместо диапазона ставок от 4 до 18,17% годовых была установлена фиксированная — 18,17%.

«Банк ВТБ» внес корректировки по займу «Автокредит без залога» — максимальный срок кредитования сократился с 10 до 7 лет.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кремль зеркалит собственные преступления и размывает правду
Кремль зеркалит собственные преступления и размывает правду Петр Олещук
Гроза на горизонте
Гроза на горизонте Герман Обухов
Залужный может стать во главе европейских вооруженных сил
Залужный может стать во главе европейских вооруженных сил Андрей Санников
Культурная идентичность в эпоху беспамятства
Культурная идентичность в эпоху беспамятства Леонид Невзлин