Трамп рассказал о секретном оружии и торговой войне с Китаем 7 10.04.2025, 11:44

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Американский президент объяснил, чего он хочет от Пекина.

Американский президент Дональд Трамп упомянул об оружии, «о котором никто не имеет представления». Он похвалил ум Си Цзиньпина и пригрозил военным давлением Ирану, приоткрыв завесу требований Вашингтона.

Об этом известно из видео разговора президента США Дональда Трампа с журналистами в Овальном кабинете, опубликованного 9 апреля с субтитрами на портале C-Span.

О новых пошлинах

Лидер убежден, что Китай и другие страны на протяжении многих лет «обдирали и использовали» США. По его словам, после введения новых пошлин Вашингтон зарабатывает на китайских товарах два миллиарда долларов в день, а раньше эту сумму зарабатывала КНР.

Трамп заверил, что из-за таможенной политики и разрешения пересекать границу 21 миллиону людей, когда «многие из этих людей были преступниками», Америка осталась очень ослабленной страной как экономически, так и финансово. В то же время он назвал китайского лидера Си Цзиньпина своим другом и выразил своё уважение к нему.

О ядерном оружии и Украине

Американский президент заявил, что есть «много вещей», которые он хочет от Китая. По его словам, если Пекин не согласится на потенциальную ядерную сделку, «это будет очень опасно» для него. Также Вашингтон настроен не позволить иметь ядерное оружие Ирану, желая взамен процветания этой стране с «невероятными людьми» и «грубым режимом».

«Они были разбиты. У них не было денег из-за санкций. Никто не мог купить нефть. Мы сделали это с Венесуэлой совсем недавно, и мы сделаем это с другими странами, если придется», — заверил Трамп.

В этом контексте он упомянул, что надеется на мирное соглашение между Украиной и Россией.

«Они должны заключить соглашение. Когда школы взрывают и случаются плохие вещи, о которых я слышу. Это не хорошо», — отметил политик.

Он добавил, что в случае российско-украинской войны надеется на соглашение, но в случае с Ираном может применить военные силы, если это потребуется.

О Си Цзиньпине

Трамп заявил, что не беспокоится об эскалации с Китаем вне торговой войны.

«Я думаю, что президент Си очень умный парень. И я думаю, что мы в конечном итоге заключим очень хорошую сделку для обоих», — сказал он.

Американский лидер добавил, что к США «плохо относились столько лет», но эскалации он все же не ожидает. По его мнению, Си — «один из очень умных людей в мире», поэтому не позволит этому произойти.

О секретном оружии

Президент подчеркнул, что США — «очень мощные». По его словам, Вашингтон сильнее, чем представляют люди.

«У нас есть оружие, о котором никто не имеет представления, что это такое. И это самое мощное оружие в мире, которое у нас есть. Мощнее любого, даже не близкого», — сообщил Трамп.

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