Левандовский вошел в историю Лиги чемпионов после дубля в ворота своей бывшей команды 10.04.2025, 11:47

Он стал первым футболистом в истории, который забил более 10 мячей за сезон за три разных клуба.

Польский форвард «Барселоны» Роберт Левандовский оформил дубль в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» и не только помог своей команде победить 4:0, но и установил уникальное достижение на турнире.

Как сообщает Opta, он стал первым футболистом в истории Лиги чемпионов, который забил более 10 мячей за сезон за три разных клуба — дортмундскую «Боруссию», мюнхенскую «Баварию» и «Барселон»у.

3 - Robert Lewandowski has become the first player in Champions League history to score 10 goals in a single season for three different teams: Borussia Dortmund, Bayern Munich and FC Barcelona. Lethal. pic.twitter.com/KZ91RMLHRm — OptaJose (@OptaJose) April 9, 2025

Всего на счету поляка 105 голов в Лиге чемпионов — это третий результат в истории турнира после Криштиану Роналду (140) и Лионеля Месси (129).

Левандовский выступал за «Боруссию Дортмунд» в течение 2010−2014 годов, после чего в 2014—2022 годах защищал цвета «Баварии», откуда и перешел в «Барселону».

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