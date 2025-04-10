Левандовский вошел в историю Лиги чемпионов после дубля в ворота своей бывшей команды
- 10.04.2025, 11:47
Он стал первым футболистом в истории, который забил более 10 мячей за сезон за три разных клуба.
Польский форвард «Барселоны» Роберт Левандовский оформил дубль в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» и не только помог своей команде победить 4:0, но и установил уникальное достижение на турнире.
Как сообщает Opta, он стал первым футболистом в истории Лиги чемпионов, который забил более 10 мячей за сезон за три разных клуба — дортмундскую «Боруссию», мюнхенскую «Баварию» и «Барселон»у.
3 - Robert Lewandowski has become the first player in Champions League history to score 10 goals in a single season for three different teams: Borussia Dortmund, Bayern Munich and FC Barcelona. Lethal. pic.twitter.com/KZ91RMLHRm— OptaJose (@OptaJose) April 9, 2025
Всего на счету поляка 105 голов в Лиге чемпионов — это третий результат в истории турнира после Криштиану Роналду (140) и Лионеля Месси (129).
Левандовский выступал за «Боруссию Дортмунд» в течение 2010−2014 годов, после чего в 2014—2022 годах защищал цвета «Баварии», откуда и перешел в «Барселону».