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Левандовский вошел в историю Лиги чемпионов после дубля в ворота своей бывшей команды

  • 10.04.2025, 11:47
Левандовский вошел в историю Лиги чемпионов после дубля в ворота своей бывшей команды

Он стал первым футболистом в истории, который забил более 10 мячей за сезон за три разных клуба.

Польский форвард «Барселоны» Роберт Левандовский оформил дубль в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» и не только помог своей команде победить 4:0, но и установил уникальное достижение на турнире.

Как сообщает Opta, он стал первым футболистом в истории Лиги чемпионов, который забил более 10 мячей за сезон за три разных клуба — дортмундскую «Боруссию», мюнхенскую «Баварию» и «Барселон»у.

Всего на счету поляка 105 голов в Лиге чемпионов — это третий результат в истории турнира после Криштиану Роналду (140) и Лионеля Месси (129).

Левандовский выступал за «Боруссию Дортмунд» в течение 2010−2014 годов, после чего в 2014—2022 годах защищал цвета «Баварии», откуда и перешел в «Барселону».

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