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«На улице жара стоит, сугробы сами видите какие»

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  • 10.04.2025, 11:56
«На улице жара стоит, сугробы сами видите какие»

Фермер из Бобруйского района снял вирусный ролик о том, как выглядят его парники.

Фермер из Бобруйского района опубликовал в TikTok ролик о том, как выглядит его участок в апреле. За сутки ироничное видео посмотрели более 106 тысяч раз. Внимание на ролик обратила «Мінская праўда».

Мужчина занимается выращиванием огурцов, помидоров и сахарной кукурузы. Но что-то пошло не так: погода подвела, и все труды, проделанные для богатого урожая, оказались под угрозой.

— Смотрите, что творится. Сосульки какие висят. По полтора метра. О, ребятки, хотим дешевый огурец с томатом. Вот, пожалуйста, не вылазим с теплиц, трава уходит. Бессонные ночи. Самое главное, чтоб печки не дымили, — с досадой описывает фермер снежный весенний пейзаж.

В комментариях пользователи поддержали мужчину и писали ему подбадривающе слова:

• «Виталя, это поймут только трудяги. Бог в помощь таким как ты».

• «Весна нас нежно раздевала, сначала шапки и шарфы, потом пальто, потом ботинки. Потом… минус три», — лирично пишут под роликом.

Многие начали шутить, что сейчас не 38 марта, а настоящее 66 февраля!

• «У нас абрикос зацвел, цветочки все во льду, очень жалко. Бобруйск», — делится своим горем один из комментаторов.

Некоторые пользователи пытаются разрядить атмосферу шутками: «Почем смоктульки? Почтой высылаете?»

Под роликом писали много слов поддержки. «Виталий, смеешься, значит все будет ок! Удачи, успехов, сил и хорошей погоды вам», — не падают духом комментаторы.

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