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Украинский боец сбивает «шахед» из ПЗРК «Игла»

  • 10.04.2025, 11:58
Украинский боец сбивает «шахед» из ПЗРК «Игла»

Видеофакт.

Украинский воин из 47-й ОМБр «Магура» сбил российский ударный БПЛА «Шахед» с помощью ПЗРК «Игла».

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешных выстрелов украинского бойца опубликована в соцсетях.

«За этими точными действиями - спасенные дома, спокойные утра и тишина, которую мы слышим после слов «отбой воздушной тревоги». Это ежедневная работа зенитчиков 47-й бригады. Без пафоса. Со стойкостью и выдержкой», - говорится в комментарии к записи.

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