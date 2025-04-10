Украинский боец сбивает «шахед» из ПЗРК «Игла»
- 10.04.2025, 11:58
Видеофакт.
Украинский воин из 47-й ОМБр «Магура» сбил российский ударный БПЛА «Шахед» с помощью ПЗРК «Игла».
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешных выстрелов украинского бойца опубликована в соцсетях.
«За этими точными действиями - спасенные дома, спокойные утра и тишина, которую мы слышим после слов «отбой воздушной тревоги». Это ежедневная работа зенитчиков 47-й бригады. Без пафоса. Со стойкостью и выдержкой», - говорится в комментарии к записи.