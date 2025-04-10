Трамп инициировал упрощение экспорта американского оружия и пересмотр закупок Пентагона
- 10.04.2025, 12:03
Президент США подписал исполнительный указ.
Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о пересмотре правил экспорта военного оборудования. Об этом 10 апреля сообщает Reuters.
Документ упрощает продажи продукции американских оборонных компаний за границу. Без этого не могут эффективно и надежно поставлять вооружения ключевым союзникам, заявил советник Белого дома Уилл Шарф во время церемонии подписания в Овальном кабинете.
Указ Трампа предписывает Пентагону, Госдепартаменту США и другим ведомствам пересмотреть систему международных продаж американского оружия вооружений, предусмотрев, в частности, стимулирование создания рабочих мест и поддержку доходов оборонных компаний.
Ожидается, что новый подход будет способствовать росту продаж таких компаний, как Lockheed Martin, RTX (Raytheon Technologies) и Boeing, отмечает Reuters.
По действующему законодательству США Конгресс имеет право пересматривать экспортные соглашения в зависимости от статуса партнерства союзника и объема продаж, говорится в сообщении.
Кроме того, 9 апреля Трамп подписал исполнительный указ о ревизии системы закупок в Пентагоне. Модернизация направлена на то, чтобы минобороны могло «быстрее адаптироваться к новым вызовам», пояснил Шарф. Указ дает главе министерства два месяца на пересмотр правил закупок для армии, включая «первоочередной приоритет для коммерческих решений».