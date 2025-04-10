Трамп инициировал упрощение экспорта американского оружия и пересмотр закупок Пентагона 10.04.2025, 12:03

Президент США подписал исполнительный указ.

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о пересмотре правил экспорта военного оборудования. Об этом 10 апреля сообщает Reuters.

Документ упрощает продажи продукции американских оборонных компаний за границу. Без этого не могут эффективно и надежно поставлять вооружения ключевым союзникам, заявил советник Белого дома Уилл Шарф во время церемонии подписания в Овальном кабинете.

Указ Трампа предписывает Пентагону, Госдепартаменту США и другим ведомствам пересмотреть систему международных продаж американского оружия вооружений, предусмотрев, в частности, стимулирование создания рабочих мест и поддержку доходов оборонных компаний.

Ожидается, что новый подход будет способствовать росту продаж таких компаний, как Lockheed Martin, RTX (Raytheon Technologies) и Boeing, отмечает Reuters.

По действующему законодательству США Конгресс имеет право пересматривать экспортные соглашения в зависимости от статуса партнерства союзника и объема продаж, говорится в сообщении.

Кроме того, 9 апреля Трамп подписал исполнительный указ о ревизии системы закупок в Пентагоне. Модернизация направлена на то, чтобы минобороны могло «быстрее адаптироваться к новым вызовам», пояснил Шарф. Указ дает главе министерства два месяца на пересмотр правил закупок для армии, включая «первоочередной приоритет для коммерческих решений».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com