закрыть
10 апреля 2025, четверг, 12:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп инициировал упрощение экспорта американского оружия и пересмотр закупок Пентагона

  • 10.04.2025, 12:03
Трамп инициировал упрощение экспорта американского оружия и пересмотр закупок Пентагона

Президент США подписал исполнительный указ.

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о пересмотре правил экспорта военного оборудования. Об этом 10 апреля сообщает Reuters.

Документ упрощает продажи продукции американских оборонных компаний за границу. Без этого не могут эффективно и надежно поставлять вооружения ключевым союзникам, заявил советник Белого дома Уилл Шарф во время церемонии подписания в Овальном кабинете.

Указ Трампа предписывает Пентагону, Госдепартаменту США и другим ведомствам пересмотреть систему международных продаж американского оружия вооружений, предусмотрев, в частности, стимулирование создания рабочих мест и поддержку доходов оборонных компаний.

Ожидается, что новый подход будет способствовать росту продаж таких компаний, как Lockheed Martin, RTX (Raytheon Technologies) и Boeing, отмечает Reuters.

По действующему законодательству США Конгресс имеет право пересматривать экспортные соглашения в зависимости от статуса партнерства союзника и объема продаж, говорится в сообщении.

Кроме того, 9 апреля Трамп подписал исполнительный указ о ревизии системы закупок в Пентагоне. Модернизация направлена на то, чтобы минобороны могло «быстрее адаптироваться к новым вызовам», пояснил Шарф. Указ дает главе министерства два месяца на пересмотр правил закупок для армии, включая «первоочередной приоритет для коммерческих решений».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кремль зеркалит собственные преступления и размывает правду
Кремль зеркалит собственные преступления и размывает правду Петр Олещук
Гроза на горизонте
Гроза на горизонте Герман Обухов
Залужный может стать во главе европейских вооруженных сил
Залужный может стать во главе европейских вооруженных сил Андрей Санников
Культурная идентичность в эпоху беспамятства
Культурная идентичность в эпоху беспамятства Леонид Невзлин