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В Минском районе мужчина копал яму в гараже и наткнулся на неожиданное вещество

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  • 10.04.2025, 12:11
  • 3,014
В Минском районе мужчина копал яму в гараже и наткнулся на неожиданное вещество

Пришлось вызывать спасателей.

Спасатели работали по сообщению об обнаружении ртути на территории частного домовладения в агрогородке Крупица Минского района, сообщили в пресс-службе МЧС.

Установлено, что мужчина копал смотровую яму в гараже и на глубине 30 см обнаружил шарики ртути. Анализ воздуха показал наличие паров ртути, поэтому работники МЧС собрали загрязненный грунт (60 литров грунта, содержащего около 200 граммов ртути).

После демеркуризации территории повторные замеры не выявили превышения допустимых норм.

Пострадавших нет, угроза для окружающей среды отсутствует.

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