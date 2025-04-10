В Англии нашли уникальную копию сонета Шекспира 10.04.2025, 12:18

Была спрятанной в течение 400 лет.

Доктор Лия Веронезе с факультета английского языка Оксфордского университета нашла редкий рукописный экземпляр 116-го сонета всемирно известного драматурга Уильяма Шекспира, который был спрятан в поэтическом сборнике 17 века. Об этом пишет SciTechDaily.

Отмечается, что рукопись была найдена среди бумаг Элиаса Эшмола (1617-1692), известного роялиста и основателя Эшмоловского музея. В издании говорят, что это лишь вторая известная рукописная копия сонета, которую удалось идентифицировать.

Доктор Веронезе нашла эту рукопись во время своего исследования в Бодлеанской библиотеке в Оксфорде. Сонет был в рукописном сборнике литературных произведений разных авторов, который был тогда распространенной формой обмена поэзией в раннемодерный период. Кроме того, рукопись имеет несколько стихов, которые написаны самим Эшмолом.

«Когда я листала рукопись, этот стих поразил меня как странная версия сонета 116. Когда я заглянула в каталог (изначально составленный в XIX веке), стихотворение было описано, и не без ошибок, как «о постоянстве в любви» - но в нем не упоминается Шекспир. Я думаю, что сочетание дополнительной первой строки «Self-blinding error seize those minds» и отсутствие Шекспира в оригинальном каталожном описании может быть причиной того, что это стихотворение все эти годы оставалось незамеченным как копия сонета 116», - пояснила исследовательница.

В издании добавляют, что эта версия особенно интересна адаптацией этого стихотворения. Сонет находится среди политически ангажированных произведений, к примеру, запрещенных рождественских колядок и сатирических стихов о бурных событиях начала 1640-х годов. В этой копии сонет адаптирован как песня, положенная на музыку композитором Генри Лоузом.

Отмечается, что эта копия имеет только текст, а именно музыку можно найти в книге песен в Нью-Йоркской публичной библиотеке. Песня-инсценировка включает в себя семь дополнительных строк, а также изменения в оригинальном зачине и финальном двустишии Шекспира.

Зачин изменен с.:

Не пускайте меня в брак истинных умов

Признай препятствия; любовь не есть любовь

Которая меняется, когда находит изменение.

...к:

Ослепленность и обман завладела всеми теми умами.

Кто под фальшивыми именами называет это любовью.

Которая меняется, когда находит изменение.

«Вероятной практической причиной добавления этих строк является создание большего количества стихов для пения. Однако в контексте гражданской войны в Англии дополнительные строки также можно прочитать как призыв к религиозной и политической лояльности», - говорится в материале.

В издании подчеркнули, что публичное исполнение песен было запрещено во времена республиканского режима. Поэтому многие музыканты, такие как Генри Лоуз, могли зарабатывать на жизнь благодаря тайным частным выступлениям дома. Поэтому такой текст свидетельствует не только о том, как Шекспира читали во время гражданской войны, но и как его тексты политически переосмысливались к актуальным проблемам времени.

«Это захватывающее открытие показывает, что многовековые поиски свидетельств о Шекспире и его ранней рецепции не исчерпали архивов. «Не позвольте мне жениться на истинном разуме» сейчас является одним из самых известных сонетов Шекспира, но, похоже, он не был очень популярным в свое время. В то время как другие сонеты были широко распространены и цитированы, была известна только одна предыдущая ссылка на этот сонет. И то, что показывает доктор Веронезе в своем исследовании этой новой версии, - это то, что сонет понимается в контексте королевской политики - очень далеко от его роли на современных свадьбах!», - отметила профессор шекспироведения в Оксфордском университете Эмма Смит.

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