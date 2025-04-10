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Папа Франциск принял британского короля Карла III и королеву Камиллу

  • 10.04.2025, 12:23
Папа Франциск принял британского короля Карла III и королеву Камиллу

Понтифик поздравил королевскую чету с двадцатой годовщиной свадьбы.

Папа римский Франциск встретился 9 апреля с королем Чарльзом III и его супругой королевой Камиллой в рамках государственного визита британского монарха в Италию. Король Чарльз III, который является главой Англиканской церкви, встречался с папой Франциском впервые с момента восхождения на престол в 2022 году, передает «Радио Свобода».

Как отмечается в сообщении AFP, эта встреча стала для многих неожиданностью, поскольку ранее Букингемский дворец заявлял, что запланированная аудиенция отменена из-за ухудшения состояния здоровья 88-летнего понтифика. Папа Франциск, возглавляющий 1,4 миллиарда католиков по всему миру, восстанавливается после пяти недель, проведенных в больнице с тяжелой формой пневмонии.

По сообщениям Ватикана и Букингемского дворца, папа Франциск поздравил королевскую чету с двадцатой годовщиной свадьбы, которую Карл и Камилла отмечали в среду.

«Их Величества были рады, что папа почувствовал себя достаточно хорошо, чтобы принять их, и что у них появилась возможность лично обменяться теплыми словами», — говорится в заявлении Букингемского дворца.

76-летний король Чарльз III борется с онкологическим заболеванием уже более года. Менее двух недель назад он кратковременно был госпитализирован из-за побочных эффектов терапии. После нескольких дней восстановления Король вернулся к исполнению своих обязанностей 1 апреля.

Папа Франциск, дважды оказывавшийся при смерти во время лечения двусторонней пневмонии, продолжает восстановление с момента возвращения в Ватикан 23 марта. Несмотря на предписанный двухмесячный отдых, понтифик неожиданно появился на площади Святого Петра в воскресенье, чтобы присутствовать на завершении мессы.

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