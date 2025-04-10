В Гродно ж/д станция наняла иностранных студентов мыть вагоны 10.04.2025, 12:32

При этом разрешения на работу у них не было.

В Гродно милиция обнаружила иностранцев, которые незаконно работали на железнодорожной станции, сообщили в МВД.

На гастарбайтеров в милицию пожаловался аноним. Он сообщил, что к работам незаконно привлекли слушателей подготовительных курсов одного из учебных заведений Гродно.

Во время проверки выяснилось, что четыре студента за денежное вознаграждение мыли вагоны на железнодорожной станции Полесский парк. При этом разрешения на работу у них не было.

Нарушителей задержали. Им грозит до 20 базовых штрафа (840 рублей). В отношении нанимателя начат административный процесс.

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