The Economist: У Европы есть два способа вооружить Украину 10.04.2025, 12:46

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Оба улучшат ситуацию на поле боя.

Европа могла бы не только поставлять вооружение, но и инвестировать в украинский ВПК. Это бы улучшило ситуацию на поле боя.

Об этом пишет The Economist.

Реализация первого варианта является «сложной», поскольку большинство оборонных компаний неохотно наращивает объемы производства при отсутствии долгосрочных контрактов. Поэтому европейцы вынуждены тратить деньги, выделенные на военную помощь, на поддержку собственной оборонной промышленности Украины. Официальные лица говорят, что в этом году она способна произвести оборудования на сумму около 35 миллиардов долларов, если только правительство сможет позволить себе заключить больше контрактов.

Economist пишет, что таким образом, перед европейскими правительствами возникает два способа, как это сделать: один из них заключается в поставках Украине оружия, которое они покупают непосредственно у украинских компаний. Это позволило бы отечественному оборонному производству расшириться до уровня существующих мощностей и даже больше.

Кроме того, правительства ЕС могли бы поощрять совместные предприятия между европейскими и украинскими компаниями путем заключения контрактов или даже совместного инвестирования.

«Это могло бы помочь Украине разработать более быстрые и точные ракеты, а в идеале - исправить самую большую слабость Украины: отчаянную нехватку зенитных ракетных систем, способных сбивать приближающиеся российские ракеты», - говорится в статье.

Издание добавляет, что это также означало бы обмен украинским опытом в сфере борьбы с беспилотниками.

В статье сказано, что заключение контрактов с Украиной и создание совместных предприятий с ее компаниями было бы экономически эффективным способом смягчить последствия прекращения американской помощи.

Там напомнили, что отдельные европейские страны во главе с Данией уже пошли по этому пути. Эти усилия необходимо развивать.

«Дайте украинским оборонным компаниям больше денег, и они создадут собственные инструменты для сдерживания России», - пишет The Economist.

В статье отмечается, что несмотря на сложную ситуацию на фронте и неопределенность с продолжением американской помощи, Украина демонстрирует уверенность и существенный рост собственного оборонного потенциала.

На фоне уменьшения зависимости от иностранного оружия украинская оборонная промышленность восстанавливает мощности, которые были потеряны после распада Советского Союза.

Ожидается, что в 2025 году объем производства достигнет $15 млрд, тогда как в начале полномасштабного вторжения эта цифра составляла лишь $1 млрд.

По данным издания, к процессу приобщаются не только государственные предприятия, но и сотни технологических стартапов, которые производят артиллерию, боеприпасы, бронетехнику, а особенно - дроны и ракеты.

Однако именно беспилотники стали ключевым фактором изменений на поле боя. Они дешевле, массовые и часто эффективнее западных аналогов, позволяют поражать как технику, так и живую силу врага, командные центры, склады и другие объекты.

Поскольку они изготовлены в Украине, на них не распространяются международные ограничения по целям.

В материале отмечается, что хотя преимущество России в живой силе сохраняется, эффективность ВСУ нивелирует этот фактор. Примером являются многомесячные попытки РФ захватить небольшой город Покровск.

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