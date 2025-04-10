Для белорусов может стать дешевле мобильная связь с тремя странами 10.04.2025, 12:45

Эти направления очень популярны, так как из Минска туда открыты прямые рейсы.

Беларусь работает над отменой роуминга сразу с тремя странами. Об этом стало известно на III Белорусско-российском туристическом конгрессе.

Дешевле связь может стать с Арменией, Казахстаном и Кыргызстаном. К слову, со всеми из перечисленных стран у Беларуси налажено прямое авиасообщение.

«Мы работаем над установлением справедливых тарифов в роуминге на всем пространстве ЕАЭС«, – рассказал корреспонденту Tochka.by министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Максим Ермолович.

Медленно, но верно

Спикер отметил, что процесс идет довольно тяжело. На данном этапе комиссия ЕЭК разработала правила применения справедливых тарифов, но согласование не завершено.

«Мы продолжаем [эту работу. – Tochka.by], чтобы операторы могли договориться об установлении единого справедливого тарифа для населения, уменьшения стоимости услуг на роуминг. В том числе задача стоит обеспечить существенное снижение тарифов на передачу данных в роуминге», – поделился Ермолович.

Последнее, по словам министра, сложный процесс: необходимо гарантировать безопасность пользователей при передаче данных.

«Что касается голосовой связи, мое мнение: этот вопрос нужно решать как можно скорее», – подчеркнул он.

Министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК добавил, что урегулирование тарифов в роуминге будет продолжено.

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