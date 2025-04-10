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Шарангович и Колосов отличились в НХЛ

  • 10.04.2025, 12:56
Шарангович и Колосов отличились в НХЛ
Егор Шарангович

Белорусы ударно провели свои матчи в главном хоккейном чемпионате.

Наши соотечественники ударно провели свои матчи в главном хоккейном чемпионате, пишет «Точка».

Егор Шарангович отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайм Дакс». Игра прошла в ночь на 10 апреля по белорусскому времени.

Белорусский форвард вывел «Калгари» вперед в середине третьего периода, но его гола для победы не хватило.

«Огоньки» упустили преимущество в две шайбы в концовке трети (пропустив дважды за восемь секунд), а в овертайме «могучие утки» дожали соперника.

«Флэймз» занимают девятое место в таблице Западной конференции. Отставание от зоны плей-офф составляет пять баллов при одной игре в запасе.

Колосов вернулся и победил

Свой матч чемпионата провела и «Филадельфия» Алексея Колосова.

Белорусский вратарь помог своей команде одержать победу в игре с «Нью-Йорк Рейнджерс» (8:5).

Уже на второй минуте матча 23-летний голкипер отразил буллит от Мики Зибанежада, но по ходу игры пропустил пять шайб. «Филадельфия» ответила на это восемью забитыми голами.

Отметим, что Колосов вышел в стартовом составе «летчиков» впервые с 2 января 2025 года, когда команда уступила «Вегас Голден Найтс» (2:5). После этого поражения голкипер попал в ротацию и даже успел несколько раз съездить во вторую команду «Филадельфии» в АХЛ.

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