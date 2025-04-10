Шарангович и Колосов отличились в НХЛ
- 10.04.2025, 12:56
Белорусы ударно провели свои матчи в главном хоккейном чемпионате.
Наши соотечественники ударно провели свои матчи в главном хоккейном чемпионате, пишет «Точка».
Егор Шарангович отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайм Дакс». Игра прошла в ночь на 10 апреля по белорусскому времени.
Белорусский форвард вывел «Калгари» вперед в середине третьего периода, но его гола для победы не хватило.
«Огоньки» упустили преимущество в две шайбы в концовке трети (пропустив дважды за восемь секунд), а в овертайме «могучие утки» дожали соперника.
«Флэймз» занимают девятое место в таблице Западной конференции. Отставание от зоны плей-офф составляет пять баллов при одной игре в запасе.
Колосов вернулся и победил
Свой матч чемпионата провела и «Филадельфия» Алексея Колосова.
Белорусский вратарь помог своей команде одержать победу в игре с «Нью-Йорк Рейнджерс» (8:5).
Уже на второй минуте матча 23-летний голкипер отразил буллит от Мики Зибанежада, но по ходу игры пропустил пять шайб. «Филадельфия» ответила на это восемью забитыми голами.
Отметим, что Колосов вышел в стартовом составе «летчиков» впервые с 2 января 2025 года, когда команда уступила «Вегас Голден Найтс» (2:5). После этого поражения голкипер попал в ротацию и даже успел несколько раз съездить во вторую команду «Филадельфии» в АХЛ.