WSJ рассказал о первых боях ВСУ с северокорейцами 10.04.2025, 13:13

1,542

Солдаты КНДР бежали большими группами, как во времена Второй мировой войны.

Бойцы 225-го Отдельного штурмового полка и бойцы 8-го отдельного полка специального назначения ВСУ приняли на себя первые бои с северокорейскими солдатами в Курской области РФ.

Об этом говорится в материале американского издания The Wall Street Journal.

Командир 225-го ОШП Олег Ширяев так описал первую встречу с северокорейскими солдатами на поле боя: «Они все наступали, наступали, наступали...У нас там была рота, пока они атаковали батальонами».

В свои первые бои северокорейцы бежали большими группами, без радиосвязи, без поддержки российских БПЛА и артиллерии, то есть как во времена Второй мировой войны, что было для ВСУ легкой мишенью.

Ширяев рассказал, что впоследствии военные 225-го ОШП защищали село на Курщине, которое находилось вдоль одного из жизненно важных путей материально-технического обеспечения ВСУ на территории РФ.

Разрушив мосты, чтобы отрезать ВСУ, северокорейская пехота двинулась на украинские войска, но уже под прикрытием артиллерийского огня и планирующих бомб, полностью интегрировавшись в российскую армию. По словам Ширяева, корейцы использовали тактику россиян, двигаясь малыми группами по три-пять человек.

WSJ отмечает, что кроме 225-го ОШП, в ранних боях с северокорейскими войсками, которые произошли в середине декабря прошлого года, участвовали бойцы 8-го отдельного полка спецназначения.

«Команда из девяти человек, которой была поставлена задача помогать защищать позиции и получать доказательства присутствия северокорейских войск, присоединилась к перестрелке вместе с другими украинскими солдатами, которая была настолько интенсивной, что освещала ночное небо как лазерное шоу», - рассказал WSJ солдат 8-го полка ССО с позывным Булат, который участвовал в бою.

По данным Сил специальных операций тогда в бою погиб 21 житель Северной Кореи, 40 получили ранения, троих взяли в плен (один из них умер во время эвакуации). Все девять украинских спецназовцев вышли.

В целом, северокорейцы понесли потери около 5000 человек.

«Почему штурмуют корейцы? Они лучше подготовлены (чем русские) психологически и лучше физически...Они платят кровью», - сказал Ширяев, добавив, что игнорированием ценности человеческой жизни северокорейцы превзошли даже русских, заплатив огромную цену, сознательно идя на смерть.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com