БЖД меняет график движения поездов на популярном направлении 10.04.2025, 13:25

Это связано с проведением ремонта.

Белорусская железная дорога анонсировала очередные изменения в движении поездов.

Это связано с проведением ремонта.

Изменения плановые, затронут одно популярное направление.

Так, на два дня изменится расписание на участке Молодечно – Лида.

В том районе 6 и 7 мая будут ремонтировать ж/д мост на перегоне Гутно – Лида.

Как поедут ж/д составы?

Поезда №629 Минск – Гродно и №634/633 Гродно – Коммунары – Гродно отправлением 6 мая 2025 года со станций Минск, Гродно и Коммунары будут следовать через станции Лида и Барановичи-Центральные.

Поезд №732/731 Гродно – Минск – Гродно отправлением из Гродно и Минска 6 мая и поезд №688 Гродно – Минск отправлением из Гродно 6 мая, а также беспересадочные вагоны Гродно – Москва из Гродно 6 мая, из Москвы 5 мая отменяются.

Взамен назначен поезд №877/878 Минск – Гавья – Минск отправлением из Минска 6 мая в 16:05, из Гавьи обратно в эти же сутки в 20:11 и прибытием в Минск в 22:39.

Также в эти дни на участке Молодечно – Лида отдельные поезда региональных линий последуют с измененным расписанием и маршрутом до станции Гутно.

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