закрыть
10 апреля 2025, четверг, 13:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

БЖД меняет график движения поездов на популярном направлении

  • 10.04.2025, 13:25
БЖД меняет график движения поездов на популярном направлении

Это связано с проведением ремонта.

Белорусская железная дорога анонсировала очередные изменения в движении поездов.

Это связано с проведением ремонта.

Изменения плановые, затронут одно популярное направление.

Так, на два дня изменится расписание на участке Молодечно – Лида.

В том районе 6 и 7 мая будут ремонтировать ж/д мост на перегоне Гутно – Лида.

Как поедут ж/д составы?

Поезда №629 Минск – Гродно и №634/633 Гродно – Коммунары – Гродно отправлением 6 мая 2025 года со станций Минск, Гродно и Коммунары будут следовать через станции Лида и Барановичи-Центральные.

Поезд №732/731 Гродно – Минск – Гродно отправлением из Гродно и Минска 6 мая и поезд №688 Гродно – Минск отправлением из Гродно 6 мая, а также беспересадочные вагоны Гродно – Москва из Гродно 6 мая, из Москвы 5 мая отменяются.

Взамен назначен поезд №877/878 Минск – Гавья – Минск отправлением из Минска 6 мая в 16:05, из Гавьи обратно в эти же сутки в 20:11 и прибытием в Минск в 22:39.

Также в эти дни на участке Молодечно – Лида отдельные поезда региональных линий последуют с измененным расписанием и маршрутом до станции Гутно.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кремль зеркалит собственные преступления и размывает правду
Кремль зеркалит собственные преступления и размывает правду Петр Олещук
Гроза на горизонте
Гроза на горизонте Герман Обухов
Залужный может стать во главе европейских вооруженных сил
Залужный может стать во главе европейских вооруженных сил Андрей Санников
Культурная идентичность в эпоху беспамятства
Культурная идентичность в эпоху беспамятства Леонид Невзлин