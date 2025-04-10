БЖД меняет график движения поездов на популярном направлении
- 10.04.2025, 13:25
Это связано с проведением ремонта.
Белорусская железная дорога анонсировала очередные изменения в движении поездов.
Это связано с проведением ремонта.
Изменения плановые, затронут одно популярное направление.
Так, на два дня изменится расписание на участке Молодечно – Лида.
В том районе 6 и 7 мая будут ремонтировать ж/д мост на перегоне Гутно – Лида.
Как поедут ж/д составы?
Поезда №629 Минск – Гродно и №634/633 Гродно – Коммунары – Гродно отправлением 6 мая 2025 года со станций Минск, Гродно и Коммунары будут следовать через станции Лида и Барановичи-Центральные.
Поезд №732/731 Гродно – Минск – Гродно отправлением из Гродно и Минска 6 мая и поезд №688 Гродно – Минск отправлением из Гродно 6 мая, а также беспересадочные вагоны Гродно – Москва из Гродно 6 мая, из Москвы 5 мая отменяются.
Взамен назначен поезд №877/878 Минск – Гавья – Минск отправлением из Минска 6 мая в 16:05, из Гавьи обратно в эти же сутки в 20:11 и прибытием в Минск в 22:39.
Также в эти дни на участке Молодечно – Лида отдельные поезда региональных линий последуют с измененным расписанием и маршрутом до станции Гутно.