Юань упал до минимума с 2008 года из-за пошлин Трампа 1 10.04.2025, 13:28

Пекин не стал проводить девальвацию своей валюты.

Китай ослабил юань по отношению почти ко всем основным валютам. Пекин принял решение на фоне углубления торговой войны с США, что угрожает и без того пошатывающейся экономике.

Издание Bloomberg пишет, что 10 апреля курс юаня по отношению к доллару упал до уровня, который в последний раз наблюдался во время мирового финансового кризиса, но после встречи высших руководителей Китая по вопросам стимулирования экономики этот шаг был ослаблен. Юань также упал до 15-месячного минимума по отношению к корзине валют торговых партнеров.

Народный банк Китая шестой раз подряд ослабил учетную ставку, что сигнализирует о желании Пекина постепенно ослабить валюту, чтобы поддержать экспорт. Фиксированная ставка ограничивает торговлю юанем в диапазоне 2%.

Китай может переключить свое внимание на экспорт товаров другим торговым партнерам, поскольку торговая война с США не прекращается.

Пекин не стал проводить агрессивную девальвацию валюты, поскольку резкое ослабление юаня сопряжено с высокими издержками, несмотря на потенциальную поддержку экспорта. Это может подорвать доверие к китайским активам и еще больше раззадорить США.

Трамп уже обвинил Китай в манипулировании валютой, чтобы компенсировать пошлины, а министр финансов США Скотт Бессент назвал Китай худшим нарушителем в международной торговой системе и заявил, что Пекин не должен девальвировать свою валюту на фоне пошлин.

«Значительное снижение курса юаня будет слишком тревожным для рынков и торговых партнеров Китая, и мы не считаем такой исход вероятным», - говорит Вэй Лян Чанг, стратег DBS Bank Ltd. «Китай может столкнуться с необходимостью поддерживать хорошие отношения с торговыми партнерами на фоне все более фрагментированной глобальной торговой системы».

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