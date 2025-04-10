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15 лет Смоленской катастрофы: в Польше проходят памятные мероприятия

  • 10.04.2025, 13:34
15 лет Смоленской катастрофы: в Польше проходят памятные мероприятия
Фото: PAP/Radek Pietruszka

Сейм и Сенат приняли специальные резолюции.

Сегодня в Польше — 15-я годовщина Смоленской катастрофы. 10 апреля 2010 года под Смоленском в России разбился польский правительственный самолет Ту-154М, на борту которого находились президент Польши Лех Качиньски, его супруга, представители всех парламентских кругов, представители катынских семей, духовенства, армии, государственных и общественных учреждений — всего 96 человек. Все погибли. Делегация направлялась на мероприятия, посвященные 70-летию Катынского расстрела. Катастрофа стала национальной трагедией для Польши и источником длительных политических споров и общественных дискуссий, передает «Польское радио».

В среду, накануне 15-й годовщины Смоленской катастрофы, память ее жертв почтил Сенат. «Это были люди разных убеждений и из разных слоев общества, объединенные в общем желанием достойно почтить память убитой в 1940 году польской интеллигенции», — подчеркивается в резолюции, которую зачитала спикер Сената Малгожата Кидава-Блоньска.

В резолюции также отмечается, что миссия польской делегации была выражением патриотизма и заботы об исторической правде, а жизнь и общественная деятельность погибших — свидетельством службы Польше. Ранее резолюцию в память о жертвах принял и Сейм.

Сегодня, 10 апреля, в Варшаве и Кракове проходят памятные торжества с участием президента Польши, депутатов Сейма, сенаторов и властей столицы. Управление городского транспорта в Варшаве предоставило информацию о препятствиях в движении по центру столицы.

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