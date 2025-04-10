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В белорусском магазине нашелся продукт за 36 копеек

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  • 10.04.2025, 13:43
  • 1,624
В белорусском магазине нашелся продукт за 36 копеек

Для этой категории продуктов цена за штуку тянет на рекорд.

На полке магазина замечен весьма демократичный по цене продукт: рубля хватит почти на три штуки, а еще им можно перекусить, пишет Onliner.

Это не ценовой рекорд: в 2022 году СМИ рассказывали сразу о нескольких дешевых товарах — книжной закладке за 10 копеек, пакете свиных шкур по 23 копейки за килограмм, женских туфлях из магазина конфиската за 96 копеек и даже суповых костях и пластиковом ноже за 1 копейку. Сейчас на прилавке заметили вафельный батончик с начинкой из какао производства «Спартака» — в упаковке 21 грамм, стоит 36 копеек в фирменном магазине, в других торговых сетях пока замечен не был. Это не минимальная цена — коробок спичек еще дешевле, но для этой категории продуктов цена за штуку тянет на рекорд.

Например, неглазированный вафельный батончик «Витоша» можно найти за 0,59—0,63 рубля (там 27 грамм), батончик Wattson с цедрой апельсина от «Красного пищевика» встречается за 0,81 копейки (40 грамм), «Витьба» в шоколаде — уже 0,93 копейки, батончик «Зарядись» с орехами в шоколаде от «Коммунарки» продают по 1,69 рубля.

На упаковке указан такой состав: сахарная пудра, мука пшеничная, масло кокосовое дезодорированное, какао-порошок, молоко сухое цельное, сливки сухие, эмульгатор (Е322), продукты яичные, соль йодированная, разрыхлитель (гидрокарбонат натрия), ароматизатор «Ваниль». На 100 грамм продукта тут 5,5 грамма белков, 28 грамм жиров, 63 грамма углеводов и 530 ккал.

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