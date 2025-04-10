Цены на столичную недвижимость бьют рекорды 1 10.04.2025, 14:08

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При этом четырехкомнатные квартиры подешевели на 6%.

В марте стоимость квадратного метра жилья в Минске увеличилась на 1,8% по сравнению с февралем. Одно-, двух- и трехкомнатные квартиры продолжают дорожать, в то время как цены на четырехкомнатные начали снижаться. Об этом сообщила риелтор Екатерина Благуш, пишут «Минск-Новости».

В столице было заключено 1345 сделок с недвижимостью, что на 4,7% больше, чем в феврале. Это свидетельствует о том, что рынок постепенно адаптируется к новым условиям, связанным с изменением ставок по кредитам и колебаниями курса доллара.

Средняя цена «квадрата» в марте составила $1674, что стало новым рекордом.

Новая реальность

Квадратный метр в однокомнатных квартирах в среднем стоит $1808, что на 1,3% выше февральского показателя. В двухкомнатных квартирах – приближается к $1600. В трехкомнатных – к $1505.

Четырехкомнатные квартиры подешевели на 6%, средняя стоимость «квадрата» в них составила $1401.

По данным Екатерины Благуш, почти половина всех сделок (48%) пришлась на однокомнатные квартиры, что является характерной тенденцией для столичного рынка.

Самая дорогая сделка марта была зафиксирована в жилом комплексе «Депо» по ул. Киселева: квартира площадью 217,9 м2 была продана за $835 тыс., что соответствует рекордной цене $3832 за 1 м2. В марте также были проданы четыре квартиры по цене свыше $500 тыс.

Шесть сделок прошли по цене квадратного метра более $3000. Наиболее высокая стоимость отмечена в ЖК «Аквамарин» по ул. Филимонова – $4904 за «квадрат», за ним следует ЖК «Левада» по ул. Нововиленской с ценой $4654 за 1 м2.

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