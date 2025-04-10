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В Беларуси появилась новая медицинская специальность

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  • 10.04.2025, 14:15
  • 2,062
В Беларуси появилась новая медицинская специальность

Это будет специалист широкого профиля.

В Беларуси введена новая медицинская специальность – врач физической и реабилитационной медицины, сообщили в Минздраве.

В ведомстве пояснили, что это будет специалист широкого профиля. Он должен обладать необходимыми знаниями и навыками не только в области медицинской реабилитации (как врач-реабилитолог), но также физиотерапии и лечебной физкультуры.

Врач физической и реабилитационной медицины сможет организовать, проводить и управлять процессом реабилитации пациентов при остром развитии заболевания или травмы, а также при хроническом течении болезни, при наличии нарушений функций органов и систем организма, ограничений жизнедеятельности.

Новая специальность в системе здравоохранения Республики Беларусь вводится постановлением Министерства здравоохранения от 27 марта №32.

Напомним, что ранее эти функции осуществляли разные специалисты: врач-физиотерапевт, врач по лечебной физкультуре, врач-специалист по профилю оказываемой медпомощи и др.

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