В Беларуси появилась новая медицинская специальность 3 10.04.2025, 14:15

2,062

Это будет специалист широкого профиля.

В Беларуси введена новая медицинская специальность – врач физической и реабилитационной медицины, сообщили в Минздраве.

В ведомстве пояснили, что это будет специалист широкого профиля. Он должен обладать необходимыми знаниями и навыками не только в области медицинской реабилитации (как врач-реабилитолог), но также физиотерапии и лечебной физкультуры.

Врач физической и реабилитационной медицины сможет организовать, проводить и управлять процессом реабилитации пациентов при остром развитии заболевания или травмы, а также при хроническом течении болезни, при наличии нарушений функций органов и систем организма, ограничений жизнедеятельности.

Новая специальность в системе здравоохранения Республики Беларусь вводится постановлением Министерства здравоохранения от 27 марта №32.

Напомним, что ранее эти функции осуществляли разные специалисты: врач-физиотерапевт, врач по лечебной физкультуре, врач-специалист по профилю оказываемой медпомощи и др.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com