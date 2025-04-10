Трампа заподозрили в незаконном обогащении с помощью заявлений о тарифах 7 10.04.2025, 14:17

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Сенатор Адам Шифф начал расследование.

Дональд Трамп оказался в центре возможного расследования Конгресса после резкого роста фондового рынка, вызванного его заявлением.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Сенатор Адам Шифф призвал Конгресс расследовать, занимался ли президент Дональд Трамп инсайдерской торговлей или манипулированием рынком, когда он внезапно приостановил действие масштабного пакета пошлин.

«Я собираюсь сделать все возможное, чтобы выяснить это», - сказал Шифф, демократ из Калифорнии, в интервью TIME. «Семейные мем-коины и все остальное не выходят за рамки инсайдерской торговли или обогащения. Я надеюсь узнать это скоро».

Комментарии Шиффа об официального расследования, о котором ранее не сообщалось, прозвучали вскоре после того, как 9 апреля индекс S&P 500 подскочил более чем на 9% после того, как Трамп объявил о приостановке тарифов. «ЭТО ОТЛИЧНОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ПОКУПКИ!!!» - написал Трамп в Truth Social в течение нескольких минут после открытия рынка вместе с буквами «DJT», которые обозначают как его инициалы, так и тикер его медиакомпании.

Расследование Сената

Шифф - первый сенатор, открыто призвавший к расследованию Конгрессом потенциальной инсайдерской торговли администрацией Трампа после резкого отказа президента от введения новых тарифов.

Такие расследования обычно входят в компетенцию влиятельных комиссий Конгресса, таких как Судебный комитет Сената или Финансовый комитет Сената. Оба возглавляются республиканцами - сенатором Чаком Грассли из Айовы и сенатором Майком Крапо из Айдахо, - которые избегают конфликта с Белым домом.

Отдельные законодатели, такие как Шифф, могут расследовать дела, используя личный офисный персонал, хотя такие расследования не будут иметь полномочий на вызов в суд.

Реакция рынка

Время заявления Трампа и последовавший за этим рост рынка вызвали удивление на Капитолийском холме. «Когда мой парикмахер спрашивает меня, играет ли Дональд Трамп на понижение или делает это, чтобы заработать денег для себя, это показывает, что многие люди с подозрением относятся к происходящему», - рассказал TIME сенатор Тим Кейн, демократ из Вирджинии.

Реакция рынка на решение Трампа была быстрой и эйфорической. Акции подскочили более чем на 7% в течение нескольких минут после объявления, в конечном итоге закрывшись более чем на 9%. Доходность облигаций, которая росла на фоне опасений экономического спада, ослабла. Цены на нефть, которые также падали, восстановились.

Министр финансов Скотт Бессент, бывший управляющий хедж-фонда, заявил, что приостановка тарифов была призвана дать пространство для индивидуальных переговоров с союзниками.

Инсайдерская торговля - торговля акциями или другими ценными бумагами лицами, имеющими доступ к конфиденциальной информации.

Закон США о санкциях в отношении трейдинга инсайдеров 1984 года и закон о контроле инсайдерской торговле и мошенничества с ценными бумагами 1988 года устанавливает штраф за незаконную инсайдерскую торговлю. Сумма штрафа составляет в три раза больше, чем полученная прибыль или убыток, которого удалось избежать за счет инсайдерских сделок.

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